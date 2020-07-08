تحالف انتخابي بين ٨ أحزاب لخوض انتخابات الشيوخ والنواب

عمر صميدة: نقف خلف قيادتنا السياسية وأرحب بالتحالف مصادر: تحالف الاحزاب يوافق علي أعضاء القائمة المرشحين في الشيوخ.. والإعلان عن القائمة خلال أيام

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا السبت الماضي، للاعلان عن المواعيد الإجرائية لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠. ويشار إلى أنه يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، بينما يعين الرئيس بقية الأعضاء.

واستقبل رئيس حزب مستقبل وطن عبدالوهاب عبدالرازق عددا من رؤساء الاحزاب علي مدار عدة ايام الاسبوع قبل الماضي. وناقش رئيس المحكمة الدستورية الاسبق ورئيس حزب مستقبل وطن مع قادة الاحزاب تاسيس تحالف انتخابي بين عدد من الاحزاب السياسية.

وشارك في هذه الاجتماعات السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وتيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووليد دعبس نائب رئيس حزب مصر الحديثة والربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد المنعم إمام رئيس حزب العدل واللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية.

ورحب السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع بدعوة عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن قائلا:”نثمن اللقاء وكانت فرصة طيبة لأبارك لرئيس الحزب علي توليه هذه المسئولية ورئاسته للحزب بمثابة اضافة للحياة السياسية، حيث إنه كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية وهو منصب رفيع وسيضيف بخبراته للعمل الحزبي”.

واضاف عبدالعال، أن كل من شارك في اللقاء يؤيد مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادته الحكيمة للدولة المصرية، منوها الي ان الاجتماع تطرق لتنظيم تحالف انتخابي بين عدد من الاحزاب، مؤكدا انهم ناقشوا فقط فكرة التحالف ولم يتوافقوا علي القواعد التي ستحكم هذا التحالف او معايير اختيار المرشحين، منوها الي ان هذا التحالف لخوض انتخابات الشيوخ والنواب في القائمة والفردي.

واكد، ان نجاح هذا التحالف متوقف علي شكل قواعد هذا التحالف ومعايير اختيار المرشحين، لافتا، الي انه في حال عدم التوافق حول القواعد والمعايير فلن ينجح التحالف.

واشار رئيس حزب التجمع، الي انه يرحب بهذه المشاورات ويري ان اللقاءات المقبلة ستكون في غاية الاهمية متمنيا الوصول لتحالف انتخابي يرضي الجميع ويحقق الهدف من تاسيسه.

واصدر حزب مستقبل وطن، بيانا حول هذه اللقاءات جاء فيه: “تناولت اللقاءات أهم رؤى الأحزاب السياسية المصرية حول أهم القضايا المطروحة على الساحة السياسية، كما شدد الحاضرون على ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية في التحديات القادمة، وقد أشاد رؤساء الأحزاب بحجم الإنجازات غير المسبوق في البنية التحتية المصرية.

وأكد الحاضرون في نهاية اللقاءات ضرورة استمرار تلك اللقاءات التوافقية التي تهدف دوما لمصلحة المواطن والمواطنين.

وبدورة قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن اللقاء كان في غاية الود، لافتا الي اهمية عقد تحالف انتخابي بين الاحزاب السياسية ويجب وضع معايير واضحة لاختيار المرشحين.

واضاف صميدة، أن اللقاء مع رئيس حزب مستقبل وطن تطرق الي دعم القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي والوقوف خلفه لمواجهة الازمات التي تواجه الوطن.

وعلمت “الأهالي” من مصادر مطلعة اختيار اعضاء الاحزاب الثمانية المرشحين علي القائمة وسيخوض احزاب التحالف الانتخابات سويا علي مقاعد القائمة والفردي. واكدت المصادر لـ “الأهالي” انه سيتم الاعلان عن القائمة خلال أيام.