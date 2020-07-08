بعد صدور حكم برد المقر إلى مالك العقار..هل يغلق نادي القصة أبوابه؟

الحكم الذي صدر ضد نادي القصة لصالح مالك العقار برد المقر إلي المالك. كان بمثابة صدمة كبيرة لأعضاء النادي والمثقفين ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي من كل حدبٍ وصوب، وذلك لعدة أسباب مثيرة للجدل من بينها حيثيات وحداثة الحكم في حد ذاته.. من خلال التحقيق التالي سنتعرف علي كل جزئية وتفصيلة تتعلق بأزمة نادي القصة.

قالت دكتورة زينب العسال الكاتبة والناقدة الأدبية لقد صدر حكم من المحكمة برد مقر نادي القصة إلي ملاك العقار، لا يحق التعقيب عليه، والمشكلة حالياً أصبحت بين يد القضاء، علي حد علمي يقال إن هناك حكما من المحكمة الدستورية العليا، يدرج هذا المكان تحت وصف الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، وبناء عليه يمكن أن يستردها أصحابها مرة أخري. ولكن نادي القصة ليس مكان سكني أو من الأماكن ذات الطبيعة التجارية بل هو مقر ثقافي، تمارس فيه الأنشطة الثقافية منذ ما يزيد على خمسين عاماً، ولذلك لابد من وجود نوع من التكاتف والتضامن فيما بين كل المثقفين سواء كانوا أعضاء في مجلس إدارة نادي القصة أو الاعضاء في الجمعية العمومية أو أي مثقف مصري، وأنا شخصياً كمبدعة أو ناقدة نادي القصة يمثل بالنسبة لي مكان يُعد تاريخ وذو قيمة في حد ذاته.

واستطردت العسال قائلة: الحل المتاح الآن هو الاستمرار في ممارسة نشاطنا الثقاقي، وعدم التوقف، ولابد من دعم المبدعين والادباء وكل الجمعيات الثقافية الأهلية التي من ممكن أن تتعرض لمثل ما يتعرض له نادي القصة.

سرعة التقاضي

وفي نفس السياق أضافت الكاتبة د. صفاء النجار قائلة: أنا عضو في نادي القصة لم نتوقع سرعة التقاضي فالقضية لم تؤجل ولا مرة في ظل جائحة كورونا لأس سبب مثل الاطلاع علي المستندات أو انتداب خبراء، او طلب شهود، وهذا أمر في غاية الدهشة، ولم أتخيل أن المحاكم تعمل في ظل هذه الظروف، ولم يحدث أي نوع من التسويف التي أحيانا تخدم ظروف الطرف الأضعف في التقاضى.

كذلك طرق ظرف آخر وهو تنحي المحامي السابق عن القضية وصعوبة عمل توكيل كشخص أعتباري لمحامي آخر إلا من خلال وزارة التضامن، رغم إن هناك مهلة محددة لتقديم طلب الاستئناف. كما إن الحكم صدر يوم 10 يونيو وقام المحامي بتبليغهم يوم 21 يونيو.

العجز المالي

أكد الكاتب نبيل عبد الحميد رئيس مجلس إدارة نادي القصة، أنه لم يتوقع هذا الحكم علي اعتبار إن نادي القصة يقدم خدمة للمصلحة العامة، وتخرج فيه أجيال من كتاب القصة منهم من هم ما زالوا في الساحة ومنهم من يستجد من الشباب، ومازال النادي يقدم رسالته علي الوجه الأكمل، ولم يتقاعس في أي وقت من الأوقات، بل على العكس كنا نحاول دائماً سد الثغرات التي يمكن أن تُفتح سواء كانت إدارية أو مالية حتي وصلنا في النهاية إلي قبول تلقي بعض التبرعات من الناس المتعاطفين مع النادي والذين يهمهم استمراره.

وأضاف عبد الحميد قائلاً: قمنا بتجميع الأموال من بعض كأعضاء مجلس إدارة لتسديد بعض الديون، ولم نتقاعس عن دفع الإيجار، لعلمنا بخطورة مشكلة الإيجار رغم زيادته المستمرة بين شهر وآخر ولم نعترض رغم إن قيمة الإيجار في العقد كانت حوالي 14 جنيها، ووصل إلي مبلغ 1200 جنيه شهرياً وكنا ندفع كل هذه الزيادات عن طيب خاطر، بحيث لا نعطي فرصة لأي شخص أن يتهمنا بالتقاعس في الدفع.

وأشار عبد الحميد، إلي حق النادي في الاستئناف، ولكن نظراً لتنحي المحامي عن القضية بعد صدور الحكم الابتدائي مباشرة، ، لجأنا إلي الأستاذ الكاتب الصحفي “محمد الباز” رئيس تحرير جريدة الدستور الذي تكرم مشكوراً بعمل الواجب وزيادة عما كنت أنتظر حيث وفر لنا محامي آخر “أحمد مختار” ونحن نسير الآن في إجراءات عمل توكيل له وهذه الخطوة تتسم بالصعوبة أيضاً ولها إجراءات مختلفة.

وأضاف عبد الحميد قائلاً: نحن نناشد دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ان تدبر مكاناً بديل للنادي حتي لا يتوقف عن مزاولة نشاطه، فأنا أخشي أن يصدر حكم في الاستئناف يؤيد حكم أول درجة ويتم عودة المقر لمالك العقار وبالتالي تلقي ممتلكات النادي من التراث الثقافي، مثل مكتب ومكتبة توفيق الحكيم ونجيب محفوظ في الشارع، وهذا لا يليق بأي حال من الأحوال.

وأكد القاص حسن الجوخ، أن الأزمة بدأت عندما رفض ورثة المكان استلام الإيجار، بغرض ان يتراكم الإيجار، فيستطيعوا أن يرفعوا دعوي طرد، ورغم إن الشهور المستحقة كانت ثلاثة أشهر فقط لكننا قمنا بسداد القيمة الإيجارية عن خمسة أشهر منها شهران مقدم، ولكن محامي النادي السابق فوجئ أثناء سداد المبلغ في المحكمة بوجود قضية مرفوعة علي النادي، تتعلق بإلغاء الشخصية الإعتبارية للنادي وضرورة عقد إتفاق إيجاري جديد برضا الطرفين إلخ.

وأضاف الجوخ قائلاً: منذ أستأجر يوسف السباعي الشقتين مقر النادي عام 54 لم تتطور الأمور علي هذا النحو، فلا أعرف هل السبب ان الناس أصبح لديهم الآن توجه ضد الثقافة؟ فلا يوجد اهتمام بالموضوع.

الجريدة الرسمية

وأكد المستشار أحمد مختار المحامي الذي وكلت إليه تمثيل نادي القصة أمام القضاء في النقض علي إنه بالفعل تم الإستناد علي حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 32 قضائية أستندت إليه المحكمة وبموجبه حكمت بطرد المدعي عليهم “نادي القصة” ممثلين في الأستاذ نبيل عبد الحميد، وهذا الحكم تم عرضه علي الدور التشريعي بعدما صدر في 2018 م والجريدة الرسمية نشرت الفصل التشريعي الأخير في 2019 م، فطبعاً الحكم الخاص بالدائرة 19 إيجارات أرتكن إلي لحكم المحكمة الدستورية.

وعن موقف نادي القصة في الاستئناف قال هناك دفوع قانونية تتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوة لرفعها من غير ذي صفة، علي أعتبار أن من قام برفع الدعوة ورثة المؤجر، وهناك أكثر من وريث، ولكن كانوا ممثلين في أثنين فقط هذا من حيث الشكل وهناك المزيد من الدفوع.