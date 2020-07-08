أندية الدوري تستدعي الأجانب وتعالج المصابين بكورونا استعدادًا لاستئناف الموسم

رفعت اندية الدوري حالة الاستعداد القصوى، تمهيدًا لعودة النشاط واستئناف بطولة الدوري العام التي ستنطلق يوم ٧ اغسطس المقبل بالمباريات المؤجلة حيث سيلتقي الاهلي مع انبي في حين يواجه الزمالك فريق المصري في اليوم التالي مباشرة، وتستكمل مباريات الجولة ١٨، على ان تبدأ العودة بشكل مكثف ابتداء من يوم ١٥ اغسطس بمباريات الجولة ١٩ من الدوري.

وبدأت اندية الدوري تدريباتها تباعا ابتداء من اول يوليو الجاري بعد الانتهاء من إجراء مسحتين اساسيتين للكشف عن فيروس كورونا بين اللاعبين والأجهزة الفنية، وكشفت المسحات التي اجرتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة على الاندية عن وجود ٢٧ حالة مصابة بكورونا منها ٧ من فريق طنطا و٤ من حرس الحدود و٤ من انبي و٢ من الاتحاد السكندري و٢ من الزمالك ولاعب فى كل من طلائع الجيش والجونة ووادي دجلة والمقاولون موزعين ما بين لاعبين واعضاء الجهاز الفني والاداري والطبي، وتم عزلهم جميعا مع منحهم كورس العلاج الذي اقرته وزارة الصحة.

وتتدرب الاندية بدون اللاعبين المصابين بكورونا وسط اجراءات احترازية مكثفة، في حين تنتظر بعض الاندية عودة لاعبيها الاجانب من بلادهم وياتي على رأسهم الزمالك الذي ينتظر عودة الثلاثي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد الناجم من تونس والمغرب للانضمام للتدريبات.

وقد اكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه سيتم اجراء مسحات جديدة للاعبى الفرق قبل خوض المباريات بـ24 ساعة فى مباريات بطولة الدورى وإظهار النتيجة قبل اللقاءات وذلك للاطمئنان على اللاعبين والاجهزة الفنية وسيتم عزل اي حالة جديدة دون التعرض لموقف او مصير المباراة، فيما أكد حسام الزناتى، مدير المسابقات بالاتحاد أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى المباريات المقرر اقامتها فى الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، والمرحلة الثانية للجدول ستتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة، وهذه سيتم اعلانها بعد اعلان كاف مواعيد مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والكونفيدالية والتي يشارك فيهما الاهلي والزمالك وبيراميدز.