صلاح سليمان يكتب:نظرة أخرى إلى 30 يونيو

في كتاب د. رفعت السعيد الشهير التأسلم السياسي جاء ما يلي:

ظلت جماعة الإخوان منذ نشأتها عام 1928 وهي تتخذ من الدين ستاراً لنشاطها السياسي مستهدفة توظيف التحدث باسم الدين وتوظيف الشعارات الدينية لتحقيق مصالح ذاتية للجماعة ورجالها.

فمنذ 1928 وحتى 1952 كانت إمكانية تأسيس حزب سياسي متاحة لأي مجموعة من الأفراد ولكن الجماعة لم تفعل لأن التستر بالدين هو بذاته هدف لأنه بذاته مصلحة ذاتية، لأن توظيف الدين في ساحة السياسة يمنح المتحدث السياسي باسمه حصانة مزعومة وما هو إلا بشر يقول رأيه هو ورؤيته هو ويعبر عن مصلحته هو مستخدما الدين المقدس ستاراً أو غطاء لمآرب سياسية، إلى هنا انتهى كلام د. رفعت السعيد.

لقد بدأ التحالف غير المقدس بين نظام السادات والإخوان تحالفاً طبيعياً بين بقايا رأسمالية مهترئة ورأسمالية طفيلية وفاسدة وبين جماعة وظيفية تملك للأسف أيديولوجية سهلة في الوصول إلى أبسط قواعد الجماهير المطحومة ومع الانقلاب الاجتماعي الحاد الذي أحدثته ما يسمى بسياسة الانفتاح الاقتصادي جعل جماهير شعبنا تئن تحت وطأة استغلالي رأسمالي بشع وغول التضخم الذي يلتهم الأخضر واليابس فكانت أيدلوجية الإخوان عامل صبر وتهدئة لهذه الجماهير المطحونة والتي ردت على هذه السياسة البشعة بانتفاضتها العظيمة في 18، 19 يناير 1977، وبدأ هنا التحالف يضغط ويغيب شعبنا حتى حدث الشرخ الأول لهذا التحالف في أكتوبر 81 باغتيال قائده، ثم جاء نظام مبارك، وبدأ في إعادة الحياة له حتى وصل الأمر عن طريق شركات توظيف الأموال سيئة السمعة، أن يتحكموا في سعر العملة الأجنبية وفي استيراد القمح والذرة، وهذا الحلف الأسود قضت عليه ثورة 30 يونيو الشعبية وبمساعدة جيش مصر البطل، وبدأت مصر تستعيد ولو بقدر وجهها المدني وتعيد بناء دولة الحداثة التي تنشدها منذ ثورتي 19 ويوليو 52 .

*صلاح سليمان