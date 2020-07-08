المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش دور الهيئات الرقابية الدوائية في إنتاج دواء آمن وفعال لعلاج كورونا

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، ندوة تفاعلية عن بعد بعنوان (دور الهيئات الرقابية في الدول العربية في تعزيز البحث العلمي لمواجهة أزمة فيروس كورونا (COVID-19) وذلك يوم الاثنين 13 يوليو 2020، الساعة الثانية ظهراً (بتوقيت القاهرة). وقد صرح الدكتور/ ناصر القحطاني – مدير عام المنظمة، أن الندوة ستعرض مراحل اكتشاف وانتاج دواء جديد فعال وآمن، بالإضافة إلى استعراض موقف الدراسات السريرية التي أجريت على أدوية متداولة لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19)، ودراسة إجراء التجارب السريرية عن بعد، فضلاً عن مناقشة دور الهيئات والأجهزة الرقابية ومجهوداتها خلال أزمة فيروس كورونا، مع عرض نماذج لمجهودات بحثية عربية لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19). وقد أشار إلى أن الندوة سيتم تغطيتها من خلال نخبة من مسؤولي الرقابة الدوائية بالعديد من الدول العربية من بينها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، هيئة الدواء المصرية ، وزارة الصحة بدولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بالمملكة المغربية، وعدد من الأكاديميين بكليات الصيدلة.