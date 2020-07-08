تقرير لجنة التطوير بغرفة القاهرة يكشف:خدمات جديدة لمساندة منتسبي الغرف التجارية علي التطوير والتحول الرقمي والشمول المالى

كشف تقرير لجنة التطوير بغرفة القاهرة التجارية عن التوصل إلى اتفاق مهم لتقديم خدمات متطورة لمنتسبي الغرفة بعد سلسلة الاجتماعات وورش العمل المكثفة التي بدأت في 23 من يونيو الماضي مع عدة جهات وشركات وبنوك للتعاون في تقديم هذه الخدمات بشكل يحقق التطوير والتحول الرقمي والشمول المالى ويتماشي مع خطة الدولة التطويرية للتحول الرقمي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عقب توقيعه مذكرة تفاهم مع السيد / إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة “خالص” للدفع الإلكتروني لتقديم خدمات متطورة لمنتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية.

وقال أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة ورئيس لجنة التطوير إن العمل علي قدمٍ وساق منذ توقيع مذكرة التفاهم بين اتحاد الغرف التجارية وشركة خالص ، حيث تم تكثيف اللقاءات والاجتماعات التي كانت شبه يومية تقريبًا للوصول إلى اتفاق مشترك لتقديم خدمات متطورة لمنتسبي الغرف التجارية .

وقال “الوسيمي” أنه بناءً علي توجيهات المهندس إبراهيم العربي بسرعة وضرورة تقديم خدمات ملموسة ومتطورة لمنتسبي الغرف التجارية ؛ كثفنا ورش العمل مع شركات كبري وبنوك للوصول إلى اتفاق علي تقديم خدمات عصرية وتكنولوجية لمنتسبينا وسط متابعة يومية لنتائج هذه الاجتماعات وورش العمل من رئيس اتحاد الغرف التجارية شخصيًا ، وهو ما أعطي هذه الاجتماعات طابع الجدية والرغبة في الوصول إلى نتائج سريعة لخدمة التجار.

من جانبه قال وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو لجنة التطوير إنه من ضمن الخدمات التي تم الإتفاق علي تقديمها لمنتسبي الغرف التجارية حتي الآن وجاري الإتفاق علي زيادتها خلال الفترة القادمة وهي:

1- الإتفاق علي استكمال تطوير موقع الغرفة الإلكتروني ” website ”

2- ميكنة خدمات الغرفة ليحصل عليها متلقي الخدمة من مكتبة أون لاين ” Automation ”

3- وجاري الإتفاق علي استضافة hosting في إحدي الشركات المصرية الكبري.

4- تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني والمميكن ليكون بمثابة التحصيل اليدوي ” الإيصال الأحمر” وتم الموافقة عليها في آخر اجتماع لمجلس إدارة غرفة القاهرة.

5- تطوير خدمات المحصلين وربطهم بسيستم الغرفة بوسائل حديثة ” ماكينات دفع وتحصيل إلكترونية POS حيث تم توفير عدد من هذه الماكينات للإدارات المعنية بالتحصيل.

6- جاري الإتفاق علي برنامج ERP لاستخدامه في الإدارات المختلفة في الغرفة التي تتطلب ذلك وكذلك لتطوير برنامج الرعاية الصحية بالغرفة من خلال الربط بابلكيشن اندرويد و ios.

7- جاري الإتفاق علي توفير مجموعة من برامج ERP بإشتراكات شهرية أو ثانوية مخفضة بفئات مختلفة تناسب جميع الأنشطة.

8- الإتفاق مع شركة خالص وبعض البنوك “الأهلي – مصر” لتوفير ماكينات دفع إلكتروني عليها برنامج شركة خالص للتحصيل والمدفوعات ، وذلك لزيادة دخل التجار من ضمن مبادرة البنك المركزي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمنتسبي الغرف التجارية.

9- تم موافقة مجلس إدارة الغرفة علي انشاء إدارة تسويق لخدمات الغرفة من ضمن أدواتها “السوشيال ميديا” بكل قنواتها المختلفة ووسائل الاتصالات الحديثة sms.

10- تم موافقة مجلس الإدارة علي تطوير كارنيه الغرفة وتحويله ليكون محفظة إلكترونية يتم الاستفادة منها لتعظيم إيرادات موارد الغرفة.

11- تم الإتفاق مع إحدي الشركات علي ربط محصلين الغرفة ببرنامج تتبع وتحديث البيانات.

وقال “رمضان” إن خطة التطوير والتحول الرقمي التي تنفذها الغرفة ستكون بداية مهمة لتتمية وتطوير كافة الأنشطة المنتسبة بها ومواكبتها للتطورات العالمية مما يؤدي إلى تنمية وتطوير حقيقي لاقتصاد بلدنا.

وقال محمود عثمان مستشار رئيس مجلس إدارة شركة خالص لتطوير أعمال التجارة الإلكترونية إن هذه اللقاءات وورش العمل أسفرت عن الإتفاق على برنامج توفير نقاط البيع الإلكترونية ضمن مجموعة من برامج التعاون مع الغرف التجارية بالتعاون مع البنوك الوطنية لدعم التجار من الشركات الصغيرة ، خاصة في ظل جائحة كورونا العالمية الحالية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل بالتعاون مع الغرف لتطوير العمليات التجارية بين الشركات المتوسطة و الصغيرة بإنشاء منصات للتجارة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للغرف التجارية من ناحية الخدمات المقدمة للأعضاء، و تطوير منظومة الدفع و التحصيل لتحويلها إلكترونيًا.