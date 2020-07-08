عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بتونس: وثائق تاسيس النهضة مزورة و قياداتها لم تحصل علي عفو لممارسة العمل العام

قالت عبير موسي، في مؤتمر صحافي، إن إجراءات تأسيس الحزب، بعد احتجاجات 2011، جاءت مخالفة لقانون الأحزاب التونسي..وكشفت خلال المؤتمر أن ملف الحزب، الذي تم سحبه من وزارة حقوق الإنسان وفق حرية الحصول علي المعلومات ، كشف خلوّه من عدة وثائق وتنصيصات في قانون الأحزاب، ومن بين تلك المخالفات،وثيقة تتضمن إمضاء رئيس الحركة راشد الغنوشي بتاريخ 28 يناير عام 2011، وحينها لم يكن الغنوشي موجود في تونس لكن عاد من لندن الي تونس يوم 30 يناير 2011 . بالاضافة الي ان ملف تاسيس الحزب لم يتضمن وثائق اثبات عدم الخصول علي جنسية ثانية او قرارات عفو لعدد من المؤسسين البارزين في النهصة حيث صدرت ضدهم احكام تمنعهم من ممارسة العمل السياسي طبقا للقانون التونسي ، حيث صدر أحكام قضائية مشددة ضد عدد من قيادات النهضة من بينها الغنوشي، خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.