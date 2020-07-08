اليوم.. وصول 6 رحلات طيران تقل 1060عاملا مصريا من العالقين بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 15 رحلة طيران تحمل علي متنها 2800 راكبا إلي مطارات 7 دول : مصر ، والإمارات ، والهند ، الفلبين، باكستان، وقطر، الأردن، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 6 رحلات تقل 1060 عاملا مصريا من العالقين. وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 6 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وأسيوط ، وسوهاج ،الإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 1060 عاملا. وقال : إن الرحلة الأولى سوف تقوم من الكويت الساعة 1:00 علي إير كايرو رحلة رقم 2406 وعلي متنها 175 عاملا وتصل مطار سوهاج ، والثانية علي العربية رحلة رقم 218 وتغادر الكويت 11.55 وعلي متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار أسيوط . أما الرحلة الثالثة رقم 2011 علي المصرية قيام من الكويت 13.45 وعلي متنها 305 عاملا ، وصول القاهرة ، والرحلة الرابعة علي الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18.05علي متنها 145 عاملا تصل لمطار أسيوط ، والرحلة الخامسة علي الجزيرة رحلة 1721 قيام من الكويت 19.05 وتصل مطار الإسكندرية، وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السادسة علي الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وتصل مطار سوهاج ، وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.