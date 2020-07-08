” النقل”: البدء في تنفيذ مشروع منظومة النقل الذكي على الطرق its

عقد وزير النقل الفريق مهندس / كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع اللواء /أمير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى و اللواء /مجدى انور رئيس الشركة الوطنية للطرق وبحضور ممثلى الجهات المعنية بالدوله ومسئولي وزارة النقل وذلك لبحث اًليات تنفيذ وتشغيل منظومة النقل الذكي على الطرق its وحيث يأتي الاجتماع فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعه تنفيذ المنظومة لزيادة معدلات السلامة والامان على الطرق.

تم خلال الاجتماع استعراض خطط البدء في المشروع والطرق التي تشملها المرحلة الاولى للتنفيذ وهي طرق (القاهرة /السويس ، القاهرة / الاسماعيلية /بورسعيد ، الدائري الاقليمي ، القطامية /العين السخنة ، شبرا /بنها الحر ، القاهرة/ الاسكندرية الصحراوي ) و الطريق النموذج للتطبيق التجريبي للمشروع من بين هذه الطرق الستة والتي سيتم استكمالها في المرحلة الثانية لتشمل 20 طريقا على أن يتوالى دخول الطرق في المنظومة بعد ذلك خاصة وان المنظومة تتمتع بامكانية اضافة أي عدد من الطرق المستقبلية كما تم استعراض أوجه تمويل المشروع والمدة الزمنية المناسبة لتنفيذه .

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير ان تنفيذ هذا المشروع سيساهم في توفير السلامة والأمان على الطرق وزيادة سرعة الحركة وتوفير الراحة للمسافرين وكذلك زيادة السيطرة الامنية على الطرق مشيرا إلى أنّ جميع الطرق التي ستدخل في نظام النقل الذكي ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار الـ24 ساعة يوميا و أنّ الكاميرات الذكية التي ستغطي الطرق ، سترصد أي مخالفات أو تجاوزات على الطرق كما سيتم عن طريق النظام الحديث إبلاغ صاحب السيارة بتجاوز السرعة من خلال رسالة قصيرة ، كما سيساهم تطبيق المنظومة في ضبط السلوكيات المرورية على الطرق، بما ينعكس على تخفيض حوادث الطرق .