مساعد نائب رئيس “هيئة المجتمعات العمرانية “يتفقد مشروع “الإسكان الاجتماعي”بالعاشر من رمضان

تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مشروع الإسكان الاجتماعي بحى الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو جهاز المدينة، والشركات المنفذة للمشروع، وذلك في إطار متابعة سير العمل بمواقع المشروع، والتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال لتسليم الوحدات لمستحقيها فى أسرع وقت. واستهل المهندس علاء عبدالعزيز، جولته، بتفقد أعمال تنسيق الموقع والطرق بمواقع العمارات التى تم الانتهاء من تنفيذها، كما تفقد أعمال تنفيذ المباني الخدمية بحي الأندلس، للتأكيد على اكتمال الخدمات وتشغيلها فور استلام المواطنين وحداتهم، وكذا تنفيذ أعمال الطرق والكهرباء الجاري تنفيذها، مشدداً على ضرورة الانتهاء من الأعمال بما يتفق مع البرامج الزمنية وتوقيتات التسليم للحاجزين. من جانبه صرح المهندس خالد شاهين، بأن مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس يشمل تنفيذ ١١٣٨٠ وحدة سكنية بإجمالي (٥٦٩عمارة)، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد (٤٦٠٠) وحدة سكنية بالمشروع طبقا لخطة الإسكان الاجتماعي بالمدينة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠. وأضاف المهندس خالد شاهين، أن المشروع يعد من أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، مؤكداً على الانتهاء من المشروعات الخدمية وتوصيل المرافق في المواعيد المحددة طبقا للجدول الزمني ومتزامنة مع مواعيد تسليم الوحدات.