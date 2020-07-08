تقرير يكشف عن تحدي الممارسات التي تضرُّ بالنساء والفتيات العربيات وتُقوِّض المساواة

شاركت الأمانة العامة بالجامعة العربية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان- مكتب الدول اليوم الاربعاء الموافق 8/7/2020 بحفل إقليمي لإطلاق تقرير حالة سكان العالم على المستوى العربي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة. عقدُ الحفل عبر تقنية الفيديو كونفرانس وتضمن عرض فيلم تسجيلي حول موضوع التقرير الذي يحمل عنوان “ضد إرادتي … تحدي الممارسات التي تضرُّ بالنساء والفتيات وتُقوِّض المساواة”، ويركز على اكثر ثلاث ممارسات ضارة ضد النساء والفتيات وتتضمن قضية الختان وزواج الاطفال والتمييز القائم على النوع”، ثم كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والقتها سعادة السفيرة الدكتورة/ هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وكلمة سعادة الدكتور/ لؤي شبانة، المدير الاقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان – مكتب الدول العربية، ثم تم فتح باب النقاش. أفادت سعادة السفيرة الدكتورة/ هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ان حفل اطلاق التقرير اقليمياً يأتي في مرحلة دقيقة واستثنائية يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تلقي بتبعاتها على المجتمع وخاصةً المرأة والفتاة والطفل وما يرتبط بها من مواضيع شديدة الحساسية تتطلب العمل مع الدول لمعالجتها كأولوية أساسية لتحقيق التنمية. هذا وتسعي جامعة الدول العربية لتعزيز جهود الدول الاصلاحية لوضع حد للممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، كما تعمل على عدة مستويات لوضع اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة الى دورها في عملية المراجعة الاقليمية لجهود الدول بشأن ما جاء في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة “اتفاقية السيداو”، هذا وتقوم الامانة العامة بتنظيم فاعلية ضمن إطار حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات سنويا، وتقوم حالياً بإعداد “التقرير العربي: أربعون عاماً على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة” كما وتقوم بإعداد استراتيجية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام. وفي المجال الصحي للمرأة، ستقوم قريبا بإطلاق الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة اشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.