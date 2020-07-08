جامعة أسيوط تستقبل أبناءها العائدين لأداء امتحانات الفرق النهائية وسط إجراءات وقائية مشددة

كتب سويفى رشدى

شهدت جامعة أسيوط اليوم استقبالها لأبنائها العائدين لأداء امتحانات الفرق النهائية لنهاية العام الجامعي 2019/2020 بعد فترة انقطاع للطلاب عن تواجدهم بالحرم الجامعي إمتدت لأكثر من 3 أشهر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي قد اتخذتها الحكومة المصرية مسبقاّ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. حيث كان في استقبالهم داخل الحرم الجامعي الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية ، و الطالب محمد عصام الدين أمين عام إتحاد طلاب الجامعة و عدد من أعضاء الإتحاد المتطوعين في مبادرة “إحنا معاكم ” وخلال جولته لتفقد الحرم الجامعي و بواباتها و سير الطلاب و لجان الامتحانات أشاد رئيس الجامعة بالتزام الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و الالتزام بكافة اللوائح والإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان، مشدداَ على ضرورة تواجد عمداء الكليات ووكلائها المختصين وأساتذة المادة الممتحنة داخل اللجان ،مشيراَ إلى انه تم التنسيق مع المستشفيات الجامعية و تواجد الأطقم الطبية داخل اللجان مع وجود كافة الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات الأولية على أى حالة مرضية و وسط تواجد سيارات الإسعاف لنقل أية طالب تستلزم حالته خدمة صحية عاجلة بإحدى مستشفيات أسيوط الجامعية . و أطمأن الدكتور طارق الجمال خلال تفقده للجان إمتحانات رياض الأطفال و ذلك بحضور الدكتورة ريهام المليجى وكيلة الكلية لشئون التعليم و الطلاب على سبل الدعم و الرعاية المتوفرة للطالبات داخل اللجان. وأشار الدكتور شحاتة غريب أن أول يوم إمتحانات شهد إمتحانات كلية العلوم و رياض الأطفال ، مشيراَ إلى أن الإجراءات الوقائية للامتحانات تتم بالتعاون مع مبادرة ” إحنا معاكم ” والتي تضم 100 طالب من المتطوعين للمشاركة في الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى المعلن عنها منذ لحظة دخول الطلاب من بوابات الجامعة وحتى وصولهم للجان الامتحانات وبمشاركة اتحاد طلاب الجامعة واللجنة العليا للأنشطة الطلابية . وحول تفاصيل تلك الإجراءات أشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم توفير 30 جهاز كاشف حراري لقياس درجة حرارة الطلاب الممتحنين على بوابات الجامعة وكذلك على أبواب اللجان ، مع توزيع مطهر أيدي ومعقم ، والتأكد من ارتداء الطالب للكمامة والتزامه بإرشادات خط سيره وترك مسافة بينية كافية بين كل طالب و كذلك عدم تجاوز عدد الطلاب بكل لجنة عن 15 طالب وترك معقد شاغراً بجوار وخلف كل ممتحن.