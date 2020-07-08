” النقل”: وصول 279 راكب مصري لميناء نويبع من ميناء العقبة

تابع وزير النقل الفريق مهندس / كامل الوزير وصول العبارة آيلة التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة مساء امس الى ميناء نويبع البحري وعلى متنها 279 راكب مصري قادمة من ميناء العقبة ليصل إجمالي عدد المصريين العائدين عبر ميناء نويبع البحري الى 1002 راكب مصري وذلك من خلال ثلاث رحلات بحرية للعبارة ايلة منذ بدء تسيير الرحلات الاسبوع الماضي

ووجه وزير النقل قيادات الهيئة العامة لموانىء البحر الاحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة انهاء الاجراءات وتفويج الركاب فى مجموعات صغيرة اثناء النزول من العبارة مع وضع علامات ارشادية للتباعد الاجتماعي وتحديد مسافات آمنة بين الركاب بالميناء .

وكذلك اتباع كافة التعليمات والقواعد الصادرة من وزارة الصحة والخاصة بهذا الشأن من حيث قيام فرق طبية متخصصة بإجراء الفحص الطبي للركاب العائدين وطقم السفينة وتعقيم الأمتعة والسيارات وكذلك تطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وتعقيم الارصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء والتزام كافة العاملين بالإجراءات الوقائية .