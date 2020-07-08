سامح شكري يشارك في القمة الافريقية الروسية مع وزراء خارجية ترويكا الاتحاد الإفريقي وروسيا.

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الموافق 8 يونيو 2020، في اجتماع وزراء خارجية ترويكا الاتحاد الإفريقي وروسيا عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، وذلك في إطار متابعة نتائج قمة أفريقيا روسيا الأولى التي عُقِدَت بمدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2019.

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أشار في كلمته إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يُبرهن على التزام أفريقيا وروسيا بالانخراط بفاعلية في إطار مشترك للتعاون على نحو يحقق تطلعات شعوبهما، موضحاً أن قمة أفريقيا روسيا الأولى قد وَضَعَت أساساً راسخاً للتعاون بين الجانبين استناداً إلى المبادئ والمصالح المشتركة.

كما أضاف حافظ، أن الوزير شكري أكد على ضرورة وضع خطة مفصلة للتعاون بين الجانبين تتضمن قائمة بأهم البرامج والمشروعات التي تحقق المصالح المشتركة، وذلك وفقاً للأولويات الوطنية وأولويات القارة الأفريقية على النحو المنصوص عليه في أجندة أفريقيا للتنمية 2063، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة لجائحة كورونا، مبرزاً في هذا السياق الأهمية الكبيرة لتأسيس آلية تعني بالمتابعة الدورية لمسار تنفيذ مشروعات وبرامج التعاون.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى تأكيد شكري خلال الاجتماع دعم مصر الكامل لمسار التعاون الذي يجمع أفريقيا وروسيا، وكذلك بالعمل على التحضير الناجح لقمة أفريقيا روسيا المقبلة المقرر انعقادها خلال عام 2022.