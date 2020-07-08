للمرة الأولى على مستوى الجمهورية تعليم المنوفية يقدم خدمة التدريب أون لاين للمعلمين

كتب عادل شحتينو

أعلن أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية عن قيام مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية بتقديم دورات تدريبية مجانية للسادة المعلمين حول ( تصميم الدروس وفق مهارات القرن الحادي والعشرين ) بنظام أون لاين لأول مرة على مستوى الجمهورية مضيفا أن هذه التدريبات تؤهل المعلم المتدرب للحصول على شهادة حضور وفرصة للحصول على المنحة المجانية لامتحان الشهادة الدولية MCE ( المعلم المعتمد من مايكروسوفت ) .

وأكد سويد أن هذه الخطوة جاءت بعد تعليمات اللواء ابراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية باستمرار رفع كفاءة المعلمين واكسابهم مهارات الحاسوب لمواكبة التطور التكنولوجي للعملية التعليمية مستخدمين جميع الوسائل والامكانيات المتاحة باتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات فروس كورونا المستجد .

وعلى من يرغب في التسجيل للحصول على الفرصة التدريبية عليه الدخول للتسجيل على الرابط التالي :

https://forms.gle/QxY6ytrsnZ3iZjT57