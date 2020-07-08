“رابطة المستأجرين بالقانون القديم” تستنكر التصريحات الممنهجة لاثارة البلبلة بشأن قانون الايجار

اصدرت رابطة المستاحرين بالقانون القديم (تحت التاسيس ) برئاسة المحام والمستشار القانوني للرابطة محمد عبد العال ، بيانا تستنكر فيه الحملة الاعلامية الممنهجة والمدعومة -على حد وصفها- وذلك لاثارة الحديث بغير مقتضى حول مايسمى تغيير قانون الايجار.

واوضحت الرابطة ، ان تلك الحملة قد تضمنت تصريحات من بعض السادة النواب عن تصور لمقترحات تتناقض مع الاحكام الدستورية الصادرة فى شأن قانون الايجار القديم والتى حصنت المراكز القانونية المستاحرين للسكنى والتجارى ، ورات الرابطة ان بعض هذه التصريحات خالفت المبادىء القانونية الاساسية.

واكدت الرابطة على يقينها بانه لايوجد اى شىء او اجراء رسمى يخص قانون الايجار داخل البرلمان سواء على مستوى اللجان المعنية او على مستوى اللجنة العامة ، مضيفه انه رغم قرب انتهاء دور الانعقاد الحالى ورغم كافة الظروف التى تمر بها البلاد الا ان بعض السادة النواب يصرون على اطلاق التصريحات بما يثير القلق ويمثل تكديرا للسلم العام بما يترتب من استغلال البعض لهذه التصريحات وينشرون الشائعات الكاذبة.

وتهيب رابطة المستاحرين ، بالسادة النواب اصحاب التصريحات توخى الحرص والكف عن اصدار تصريحات لا يقابلها اجراء رسمى فى البرلمان ونحن على ثقة من حرص هؤلاء السادة النواب على الوطن وعلى السلم والامن المجتمعى ونثق فى وعيهم وادراكهم لمسئوليات سلطتهم كاعضاء للسلطة التشريعية.

مؤكدة على تتمسكها بكافة الاحكام الدستورية التى تحمى وتصون المراكز القانونية المستاحرين للسكنى والتجارى بقدر حرصنا على الوطن وسلامه وامنه المجتمعى.