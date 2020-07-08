55 ألف طلب للمنصة الإلكترونية للكهرباء للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية خلال الأسبوع الأول

إستمراراً للمتابعة الدورية لعمل للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الأول من يوليو الحالى تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الإلكترونية

وقد أوضح التقرير أنه خلال الأسبوع الأول من تفعيل المنصة :

§ تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة .

§ تلقت المنصة حوالى 55 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية .

§ وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عدداً شركات القناة ومصر العليا وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

§ هذا وقد إستقبلت المنصة أيضاً أكثر من 500 إستفسار وتم الرد عليها ، وذلك من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية .

وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم .

كما أكد على إستمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى منتصف أغسطس القادم .

يأتى ذلك فى إطار الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية ،