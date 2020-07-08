الزراعة: ضبط 1084 طن لحوم ودواجن واسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي خلال النصف الأول من عام 2020

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، بتكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحي أمن للمواطنين في المقام الأول.

حيث تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال 6 أشهر في الفترة من 1 يناير2020 حتى 30 يونيو 2020، حيث بلغ أجمالي المضبوطات ألف و84 طن على مستوى الجمهورية.

حيث أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 5758 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وفي سياق متصل أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ إدارة التفتيش على اللحوم قامت اليوم بحملة على محلات الجزارة بمدينة كفر الشيخ بالاشتراك مع الرقابة التموينية بالمحافظة حيث تم ضبط احد الجزارين وبحوزته ختم جاموس صغير مقلدة تحمل اسم مجزر كفر الشيخ وعدد زجاجة مادة ملونة كما تم ضبط لحوم بقري وجاموسي غير صالحة للاستهلاك الادمى لدى نفس الجزار تزن ٢٦٥ كيلو جرام

كما تم ضبط ٨٠ كجم من لحوم بقري مذبوحة خارج المجازر بأحد محلات الجزارة وقد تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة