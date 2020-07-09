وزيرا النقل والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يستعرضان نتائج العروض الفنية والمالية لمشروع القطار السريع العين السخنة /العاصمة الادارية

ترأس كلا من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور /عاصم الجزار اجتماع اللجنة العليا للاشراف على مشروع القطار السريع العين السخنة /العاصمة الادارية الجديدة /اكتوبر /برج العرب / الاسكندرية /العلمين والذي يبلغ طوله 486 كم وحضر الاجتماع قيادات الوزارتين حيث استعرض الوزيران نتائج العروض الفنية والمالية الخاصة بالتحالفين العالميين المتقدمين لتنفيذ المشروع وكذلك خطط تكامله مع وسائل النقل الاخرى في نطاق اقليم القاهرة الكبرى الكبرى مثل خطوط السكك الحديدية والمورونوريل والقطار الكهربائي وخطوط مترو الانفاق

و أكد وزير النقل على اهمية هذا المشروع في ربط العاصمة الادارية الجديدة بمدن 6 اكتوبر وبرج العرب في المرحلة الاولى على ان يتم مد الخط في المرحلة الثانية الى مدينة العلمين الجديدة في اتجاه الغرب ومده الى مدينة العين السخنة والسويس واشار وزير الاسكان الى اهمية ربط الخط مستقبلا مع كل من العين السخنة والعلمين الجديدة في ضوء المشروعات التي تنفذها الدولة في كل من الجلالة ومنطقة غرب خليج السويس والعلمين الجديدة ،كما تابع الوزيران آخر المستجدات الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر حيث طالب الوزيران بضرورة تكثيف الجهود الخاصة بالأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة وأكد وزير النقل على أهمية المشروعين في ظل اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى أو في عواصم المحافظات أو بين القاهرة والمدن الجديدة، خاصة أن المونوريل سيتم إدخاله في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات في مصر ومن جانبه، أكد وزير الاسكان على أهمية هذه المشروعات في إحداث التنمية الشاملة في مصر وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة مشيدا بالتعاون المثمر مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى .