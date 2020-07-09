إنخفاض معدل التضخم الشهري (- 0.1 % ) لشهر يونيو 2020

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس ارتفاع معدلات التضخم في الشهر الماضي في المدن المصرية مقارنة بالشهر الذي قبله.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 5.6 بالمئة في يونيو الماضي، بعدما كان 4.7 بالمئة في مايو الماضي.

وعلى أساس شهري، استقر التضخم عند 0.1 بالمئة في يونيو الماضي من صفر بالمئة في مايو الماضي، بحسب الجهاز.

· بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.5) نقطة لشهر يونيو 2020، مسجلاً انخفاضاً قدره (-0.1%) عن شهر

مايو 2020.

· ترجع أسباب هذا الانخفاض الى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-5.6%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-5.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.9%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.3%) … هذا بالرغـم من ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة (18.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (4.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة

بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%)، مجموعة العناية الشخصية

بنسبة (1.0%).

· سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.0%) لشهر يونيو 2020 مقابل (8.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهـــرى (شهــر يونيو 2020 مقـارنة بشهـر مايو 2020):

1- سجـل قسم الطعام والمشـروبــات انخفاض قدره (-1.6%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي:

· انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-5.6%) بسبـب انخفاض أســعـار مجموعة الطيور بنسبة (-10.2%) ومجموعة لحوم طازجة أخرى بنسبة (-2.4%).

· انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-5.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الطازجة ذات الأوراق بنسبة (-12.3%) بسبب انخفاض أسعار الملوخيه بنسبة (-28.1%)، ومجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-8.5%) بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة (-7.5%) والخيار بنسبة (-13.5%).

· انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.9%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-3.3%).

· انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.9%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-7.5%).

· انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة (-1.8%).

… هذا بالرغم من إرتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (18.8%) بسبـب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (54.3%)، مجموعة العنبيات

بنسبة (28.2%) ومجموعة الموز بنسبة (14.6%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره (4.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (4.2%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاع قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%) ومجموعة الأقمشة بنسبة (0.8%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة إيجار المسكن بنسبة (0.5%) ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.5%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%) ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%).

6- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%) … هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.3%).

7- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.0%).ثانياً: التغير السنوي (شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2019):

1- سجـل قسم الطعام والمشـروبــات ارتفاع قدره (0.4%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي:

· ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (13.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (56.5%)، مجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (30.0%)، مجموعة الفاكهة ذات النوى بنسبة (17.4%) ومجموعة التفاح بنسبة (9.8%).

· ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.3%) بسبـب ارتفاع أسعـــار مجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة (8.1%) ومجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة (3.7%).

· ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة (4.1%).

· ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الجزرية بنسبة (21.0%) ومجموعة الخضروات المحفوظة والمعالجة بنسبة (4.4%).

· ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الشاي بنسبة (1.3%).

…. هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-10.4%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة (-24.2%).

· انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-8.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة السكر بنسبة (-11.1%).

· انخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-8.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة (-9.8%).

· انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-3.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-4.3%).

· انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.6%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة (-7.7%)، مجموعة اللحوم الطازجة الأخرى

بنسبة (-2.0%).

· انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-9.2%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (13.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (13.1%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية إرتفاعا قدره (3.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (8.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (5.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (3.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاعاً قدره (7.1%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى

بنسبة (20.9%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (4.7%)، مجموعة إيجار المسكن المحتسب بنسبة (2.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.1%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعاً قدره (3.2%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الاعتيادية المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.8%)، مجموعة الأجهزة المنزليــة بنسبة (2.6%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (8.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (9.7%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (8.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات

بنسبة (7.8%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعاً قدره (12.8%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (15.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (10.5%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية إرتفاعاً قدره (3.8%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.1%).

9- سجل قسم الثقافة والترفية إرتفاعاً قدره (3.3%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنســبة (19.9%).

10- سجل قسم التعليم إرتفاعاً قدره (28.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (28.6%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (29.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (27.5%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (8.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (8.5%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعاً قدره (4.7%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (6.3%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.7%) ومجموعة خدمات اخري غير مصنفة في مكان اخر

بنسبة (12.6%).