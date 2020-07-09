اتحاد الكرة يدرس ابقاء البدري على راتب “كورونا”

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني تثبيت راتب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على التخفيض الذي تم بسبب الظروف التي طرأت على الكرة المصرية من تداعيات فيروس كورونا، بحيث يتقاضى المدير الفني لمنتخب مصر 560 الف جنيها شهريا فقط ولا يعود لراتبه السابق قبل تخفيضه والذي يبلغ 750 الف جنيها.

وترى اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ان مهام البدرى لاتستدعى منحه كل هذه الأموال الخرافية والكبيرة التي يحصل عليها بدون اي جهد او عمل حقيقي بعد ان تأجلت الارتباطات الودية والرسمية.

وكان البدري قد وافق على تخفيض راتبه ٢٥٪؜ بداية من اول ابريل الماضي بعد مطالبة مسئولي الجبلاية له بسبب تداعيات ازمة كورونا.