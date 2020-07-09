د. هبة جمال الدين :يهود مصر بين حفظ التراث وإسرائيل والأمن القومي المصري

سأستهل مقالي بمقولة رئيسة الطائفة اليهودية بمصر السيدة الفاضلة ماجدة هارون:”أنا جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصرى … التراث اليهودى .. جزءاً من التراث المصرى”

فاختياري لهذه العبارة للتأكيد على الهوية المصرية التي لا يشكك بها أحد، فيهود مصر هم مصريون فلا مجال للتشكيك أو المغالطة، كما أن التراث اليهودي هو تراث مصري ليس تراث اسرائيلي او أمريكي او خلافه.

ومن هذه العبارة سأنتقل لطرح عدد من التساؤلات التي طرأت إلى ذهني بمجرد قراءتي للأحداث والأنشطة الموجودة على صفحة “مبرة قطرة اللبن الأبيض” الجمعية الرسمية للطائفة اليهودية لتوثيق التراث اليهودي بمصر، فقط لإزالة اللبث وأية مصادفات غير مقصودة:

– هل هناك مجال للتناقض او التعارض بين الهوية المصرية والديانة؟ فالدين لله والوطن للجميع.

– هل الديانة تعني وجود رخصة للتطبيع مع اسرائيل؟

– هل التراث اليهودي المصري تحدده مصر أم الاكاديمين الإسرائيليين؟

– هل توثيق وحفظ التراث يقضي المطالبة بتدخل منظمات الدفاع عن معاداة السامية؟

– ما هو رؤية الطائفة اليهودية لأسباب خروج اليهود من مصر؟

– لماذا يتم دعوة لفينا زمير بأحد دور العبادة المصرية التي طالبت بفرض تعويضات مالية على الدول العربية ومصر في المقدمة بسبب هجرة اليهود من الدول العربية؟

– هل يتم دعوة السفير الإسرائيلي في كنس ديني مصري؟

– ما موقف قطرة اللبن الأبيض من الحديث عن أصل الشعب المصري؟

أرجو ألا تفهم تساؤلاتي بالتشكيك في هوية اليهود المصريين، وإنما ما قدمته، وسأقدمه باستفاضة فيما بعد، ما هو إلا لدق ناقوس الخطر التي أثق أن الطائفة اليهودية بمصر بعيدة كل البعد عنه، ولكن فقط لتعديل بوصلة العمل كي لا يقعوا في إطار مخطط صهيوني أكبر، خاصة أن ما يطرح على الصفحة وما يقدم من قبل بعض المؤيدين من اليهود الذي يحضرون الصلوات بشكل دوري من خارج مصر يدعو للقلق والريبة. فمنهم من يطالب بعودة يهود مصر بحجة أن الطائفة قاربت على الاختفاء، فلم يبقى منهم إلا ثلاثة مسنات، ويتم بين الحين والآخر طرح الفكرة لاستقراء موقف المجتمع المصري، وتنشأ صفحات مشبوهة تكتب هشتاج مثل “#العائدون، #عودة_ يهود _مصر،”#إفريقيا_اليهودية”، ومنهم من يرفع شعارات “صهيوني وافتخر” هنا يستحضرني مقولة عميد المسرح العربي “يالالهول” فهذه الوقاحة التي يجاهر بها هؤلاء المدعين بالتعاطف مع الطائفة ومواقفها، ماهي إلا خيبة وغباء لا يقابل إلا بالاحتقار والاستهجان، فمصر لمن ولن تسمح بهذا السفه فهم لم يعودوا مصريون، ولن يسمح الشعب المصري بمثل هذا الخبل. وهنا أتسأل كيف تسمح الطائفة للصهاينة بالمشاركة، أعتقد أن على الجمعية مراجعة من يشاركون في الصلوات من اليهود بالخارج من اصول مصرية.

وهنا سأعود لما طرحته من تساؤلات لتقديم شرحا لما أقصده.

1. الهوية المصرية تقتضي الالتزام بالمصلحة العليا للوطن ولا تتعارض إطلاقا مع الديانة، فالديانة لا تعني وجود رخصة للتطبيع مع اسرائيل، والتراث اليهودي المصري تحدده مصر لا الاكاديميون الإسرائيليون.

سأرصد بعض الأنشطة التي من الصعب قراءتها في إطار محددات الأمن القومي المصري، والهوية المصرية التي أؤكد أنه تم القيام بها بحسن نيه دون معرفة دقيقة بخطورتها.

• يتم تنظيم ندوة عبر تقنية زووم للاكاديمي الإسرائيلي من جامعة بن جوريون بإسرائيل “يورام ميتال Yoram Meital” خلال الأيام المقبلة تحت عنوان “مرور الف عام على الكتاب المقدس الذي اكتشف وجوده بمعبد القاهرة”. هنا أتسأل هل لا يوجد بمصر أكاديميون متخصصون في الديانة اليهودية أو الدراسات العبرية، ليتم دعوتهم للحديث عن كتاب ديني مصري موجود بكنس مصري. وفي الواقع إن يورام ميتال ليست هي المرة الأولى التي يتم دعوته للحديث؛ ففي 26 مايو 2020 تم دعوته للحديث عن قضية ” مستقبل التراث اليهودي بمصر” هنا أتسأل هل مستقبل التراث اليهودي بمصر تحدده إسرائيل أم مصر، ليتم دعوة أكاديمي إسرائيلي لمناقشة مستقبل رافد من روافد التراث المصري، والنقطة أيضا أن هذه الندوات يمكن لأي مصري التسجيل بها عبر إرسال طلب لمبرة قطرة اللبن الأبيض، فهى مفتوحة للمصريين الأمر الذي يضع علامة استفهام كبيرة، فهل نفتح مجالات لتواصل الشعب مع الإسرائيليين بشكل طبيعي، فهل يمكن تصنيف ذلك تحت إطار التطبيع أو قناة للترويج للتطبيع. قد أكون متحاملة ولكن ما فجاني أن أجد أن المبرة تعرف يورام ميتال بأنه مستشار لمبرة قطرة اللبن الأبيض الجمعية المصرية التي توثق لتراث مصري!. فلم استطع تفسير الأمر وسأتركه للقارئ الكريم. واعتقد بكل تأكيد أنها غلطة غير مقصودة.

• الحدث الأخر الذي لم استطع تفسيره استقبال المبرة “الجمعية المصرية المسجلة في إطار القانون المصري” للسيدة ليفانا زامير خلال احتفال الطائفة اليهودية بالعام اليهودي الجديد – روش هشناه – عام 2019 ، وليفانا لمن لا يعلمها هى صاحبة فكرة رفع اسرائيل لقضايا لمطالبة الدول العربية بدفع تعويضات لليهود تحت إدعاء تهجيرهم وبالطبع مصر في المقدمة لأنها يهودية من أصل مصري، وعرضت فكرتها أمام نتنياهو بجامعة بار إيلان فتبني فكرتها كمبادرة اخذتها الدولة الصهيونية على كاهلها لابتزاز الدول العربية كمصر والسعودية وسمعنا من مواقع اسرائيلية أن حجم التعويضات قد يتجاوز 250 مليون دولار. فالسؤال هنا كيف يمكن لجمعية مصرية استقبال شخصية تعمل ضد المصلحة العليا للوطن، وهل هذا الفعل يصب في صالح الأمن القومي المصري، أم أنه تهديد للأمن القومي المصري وبالطبع لا أملك الإجابة واعتقد ان الطائفة لم تقصد هذه الدعوة أو الاستقبال الحافل كاستقبال الفاتحين لشخصية قد لا تعلم خلفيتها. كما أنني اعتقد ان بوست رثاء احد اليهود بالخارج التي تدعي “لوسيت لاغنادو” في 11 يوليو 2019 ووصف روايتها ′′رجل يرتدي بدلة القرش الابيض ′′ بالتوعية بمحنة اليهود من مصر ونفيهم من وطنهم الاصلي ، بأنها غلطة غير مقصودة فالطائفة تعلم أن اليهود لم ينفوا من وطنهم مصر، فكيف إذا ظل يهود مصر على رأسهم المناضل شحاته هارون، فهى عثرة في التعبير بكل تأكيد. خاصة أن موقف مصر الرسمي واضح من قضية هجرة اليهود فهم لم يهجروا وانما سافروا طواعية بعد تخريبهم للاقتصاد المصري لصالح إسرائيل وإقامة الكيان الصهيوني، وحصلوا على أثمان ممتلكاتهم كاملة، حتى أن الدراما المصرية وثقت لذلك “كفيلم لعبة الست” للعملاق نجيب الريحاني ناهيك عن الوثائق الرسمية التي تمتلكها الدولة.

وهل ذلك يتقاطع مع تصريحات السفيرة الامريكية ان باترسون عام 2013 بأنها تمتلك وثائق تثبت حق اليهود في الممتلكات المصرية، وأنهم سيعودون اسيادا وأن المصريون سيهجرون. فلا اعتقد أن ذلك موقف العاري من الصحة هو موقف الجمعية او الطائفة فالاستاذ شحاته هارون يساري مصري وطني، قد عارض انشاء اسرائيل، بل واعتقل بسبب اعتراضه على توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل، وفضل البقاء بمصر الوطن عن السفر بالخارج كغيره من المتأمرين من الصهاينة اليهود. لذلك سأفسر الأمر بانه خطأ غير مقصود.

• أضيف لذلك أن صفحة قطرة اللبن الأبيض تضع بوست على الفيسبوك ” في ذكرى تهجير يهود الشتات في الدول العربية الذي يحل في ال ٣٠ من شهر نوفمبر الجاري وفقا لقانون تبنته الكنيست ” فهل تحتفل جمعية مصرية بتاريخ وضعته مؤسسة رسمية بدولة الإحتلال الإسرائيلي؟ أم أنها تحتفل بتراث مصري تسطره وفقا للتاريخ المصري، وقرارات المؤسسات الرسمية المصرية.

2. توثيق وحفظ التراث لا يعني المطالبة بتدخل منظمات الدفاع عن معاداة السامية:

في 12 يوليو 2018 فوجئنا بنشر السيدة الفاضلة ماجدة هارون لعبارات حول وضع قبر والدها المناضل شحاته هارون قائلة في بوست على صفحة الجمعية “مبرة قطرة اللين الأبيض:

“مصر صخرتك التى لن تبيعها بلآلئ الدنيا، دفناك فيها، فى مقابر البساتين او زى ما بيقولوا عليها ترب اليهود، اقدم تانى مقابر يهودية فى العالم، إللى كانت مساحتها ١٤٥ فدان واللى فاضل منها ٢٧ فدان، تربة ابوك هارون أتبنى عليها عمارة عشوائية و تربة منى بنتك أتبنى عليها عمارة عشوائية تانية و مبالهمش اثر. حاولت و أبلت و اتكلمت يا ناس الحقوا ساعدونا و ابنوا سور و لو انا قادرة ماديا و فعليا كنت بنيته بنفسى طوبة طوبة عشان احمى ذكرى الناس إللى أدفنت هنا من ايّام ابن طولون و يمكن قبله كمان. معلش يا شحاته امسحها فيا انا المقصرة فى حقك و فى حق جدتك ذكى و جدى هارون و منى و نادية و ووو..”

ثم فوجئنا في نهاية شهر فبراير 2019 أن يشارك حاخامات يهود في الاشراف على جهود محافظة القاهرة لإزالة التعديات والقمامة من المقابر اليهودية بالبساتين، فبالتأكيد هى مصادفة أن تناشد المبرة ثم يأتي الحاخامات مستغلين المناشدة غير المقصودة، فسأوكد بالطبع أنها من قبيل الصدفة ،خاصة ان هؤلاء الحاخامات هم من جمعية النداء اليهودي، أحد أدوات الايباك –اللوبي الصهيوني- في الدفاع عن معاداة السامية بالعالم، بل ومعاداة السامية الجديدة “أي معاداة بقاء اسرائيل” التي تروج لها إسرائيل.

وهنا على ان اوجه الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفضه قيام تلك الجمعية الأمريكية، بدفع تكاليف ترميم مقابر اليهود فهم مصريون، مدفونون بأرض مصرية فلا مجال لتدخل الخارج في شأن مصري. فقرار تحميلها على الدولة المصرية قرار حكيم بإمتياز.

ولا مجال لمطالبات من جمعيات لها علاقة بالكيان الصهيوني للتدخل في الشأن المصري. وبالطبع هي مصادفة غير مخطط لها او مقصودة للتدخل في الشأن المصري.

3. موقف قطرة اللبن الأبيض من ادعاءات أصول المصريين:

في عام 2018 فجئتنا الصفحة الرسمية لجمعية قطرة اللبن الأبيض عام 2018 تحت تعليق في إطار الحديث عن المواطنة تعقيبا مصحوبا بنشر تعليق لأحد الأشخاص مدونا الآتي:

“من نافل القول انه لا يمكن اعتبار المصريين اليوم “مواطنين” بالمفهوم اللي أرسته الدولة الحديثة عن حقوق المواطنة.. ولكنهم في الوقت نفسه ليسوا طبعا عبيد.. أومال نصفهم بأيه؟ السؤال ده فكرني بما قرأته عن العصر البيزنطي كان هناك عبيد، ليسوا مصريين بل أجانب، يعملون كجنود مرتزقة أو كخدم في بلاط الحكام البيزنطيين.. وكان هناك مواطنين.. ودي صفة كانت بتعطى للأغريق وبعض الاثنيات الأجنبية الأخرى.. وعدد قليل من المصريين “المتأغرقين” أما جموع المصريين اللي كانوا بيعملوا في الزراعة والحرف ويدفعون الجزية.. فكانوا يسموا ب “المستسلمين”.. أيوة.. المستسلمين”

هنا بالتأكيد لن اعتبر اعادة النشر هو موقف رسمي للصفحة.

ولن اري وجود تقاطع بين هذا الادعاء والإدعاء الصهيوني بأن المصريين ليسوا مصريون وان العرب عربان، وأن العرب مسلمين ومسيحين اصلهم يهود، واصدار خرائط جينية مزورة لتثبت أان اليهود هم الشعب الأصلي للمنطقة.

ولن اعتبر ان هناك رابطا بين الأمر واعتبار المؤتمر الدولي الذي حضرته الطائفة اليهودية بمصر عام 2019 الذي نظمته جمعية ميمونة بالمغرب، ومنظمة يهود السفارد بواشنطن في يناير من هذا العام تحت شعار “أفريقيا اليهودية الإبراهيمية” باعتبار ان اليهود بالدول الافريقية والعربية هم اصل القارة ككل.

وسأنظر ان هذا الأمر مصادفة مع مخطط الشعوب الأصلية الذي يتم في إطار صفقة القرن لتحقيق مخطط ارض اسرائيل الكبرى؛ عبر اثبات التاريخ اليهودي والحق في الارض والممتلكات، بل والادعاء بأنهم هم الشعوب الأصلية لإثبات حقهم الزائف للحديث عن المشترك الابراهيمي، الذي سيعطي الشعوب الاصلية الحق على الخريطة السياسية باعتبارأان شعوب الدول ليسوا الشعوب الاصليين. ومن ثم –كما تزعم اسرائيل- ليس من حقهم دينيا ملكية الأرض عبر مخطط الدبلوماسية الروحية التي تقضي بعقد جلسات مشتركة بين رجال الاديان الابراهيمية الثلاثة والساسة للتفاوض غير الرسمي لحقل القضايا والخلافات ذات النزاعات الدينية عبر الكتب المقدسة، للنظر لما يطرح من قبل المشترك وتنحية المختلف عليه لإعطاء الحق السياسي للشعوب الاصلية على الخريطة السياسية.

ومن ثم لن أعتبر أن هذا الأمر يتقاطع مع هذا الطرح إطلاقا فهذه مصادفة غير مقصودة.

وختاما أرجو من قطرة اللبن الابيض الجمعية المصرية أن تعيد النظر فيما طرحته بالمقال الذي لا يهدف إلا لتعديل البوصلة التي أثق في أنها موجههة نحو إعلاء المصلحة الوطنية المصرية.

وارجو من بعض العاملين ايقاف الصفحات المشتركة على الفيسبوك بينهم ك ADMIN وبعض الشخصيات الصهيونية بإسرائيل فلا يوجد داعي أو مبرر لذلك، فالتراث اليهودي لا يحميه إلا المصريين فهوة جزء من التراث المصري واليهود بمصر هم مصريين والكنس اليهودي هو كنس مصري تحميه وترثه الدولة المصرية، ولم ولن نقبل اية دعاوي أخرى. ويمكن الاستعانة بالجامعات المصرية التي تضم كليات الاداب والالسن قسم اللغات الشرقية والسياسة والاقتصاد التي اضحت موجودة بالعديد من الجامعات المصرية علاوة على الباحثين في التاريخ والأديان والأثار فلا يوجد داعي للاستعانة بمتخصصين من الخارج.

حمى الله مصر والمصريين ووفق الله جمعية قطرة اللبن الابيض في حفظ التراث اليهودي المصري فهو حق للمصريين دون غيرهم. فالدين لله والوطن للجميع.

*بقلم:د هبة جمال الدين، مدرس العلوم السياسية، معهد التخطيط القومي، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية