اليوم.. وصول 6 رحلات طيران تقل 1015عاملا مصريا من العالقين بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الخميس، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 17 رحلة طيران تحمل علي متنها 3075 راكبا إلي مطارات 6 دول : مصر ، والإمارات ، والهند ، النيبال، وتركيا، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 6 رحلات تقل 1015 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 6 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وأسيوط ، وسوهاج ، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الخميس الموافق 9 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 1015 عاملا.

وقال : إن الرحلة الأولى سوف تقوم من الكويت الساعة 14:00 علي النيل رحلة رقم 6888 وعلي متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة ، والثانية علي الكويتية رحلة رقم 541 وتغادر الكويت 14.15 وعلي متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة .

أما الرحلة الثالثة رقم 5086 علي فلاي ايجيبت قيام من الكويت 15.00 وعلي متنها 290 عاملا ، وصول أسيوط ، والرحلة الرابعة علي الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05علي متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة ، والرحلة الخامسة علي العربية – مصر رحلة 722 قيام من الكويت 18.45 وتصل مطار القاهرة، وعلي القاهرة متنها 145 عاملا ، والرحلة السادسة علي الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وتصل مطار سوهاج ، وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.