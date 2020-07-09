نقيب السياحيين يعتمد شعبة العاملين بشركات السياحة بالإسكندرية

كتب محمد مختار

اعتمد صباح اليوم الخميس، باسم حلقة نقيب السياحيين شعبة شركات السياحة بمحافظة الإسكندرية برئاسة احمد شمس ومحمد محمود نائبا وعضوية كل من اسماء اسامة ومحمود عبد الله وعلاء الدين شوشة. وقد صرح احمد شمس رئيس شعبة العاملين بشركات السياحة بالاسكندرية لنقابة السياحيين ان مجلس ادارة الشعبة يعد خطة لزيادة العضوية لانضمام جميع الزملاء العاملين بشركات السياحة بالاسكندرية وايضا ارحب بانضمام جميع العاملين في القطاعات السياحية الاخري الراغبين في عضوية النقابة سواء فنادق او مطاعم وكافيهات او خريجي السياحة والفنادق. واضاف احمد شمس رئيس الشعبة انه تسلم رسميا من نقيب السياحيين مشروع لائحة صندوق الزمالة للسياحيين وسيتم طرحك للحوار المجتمعي بالاسكندرية وتسليم المقترحات للمركز الرئيسي للنقابة بالقاهرة قبل اقراره. يذكر ان نقابة السياحيين تسعي هذه الايام الي التوسع في انشاء الشعب وزيادة العضوية في جميع المحافظات والمدن السياحية في مصر واخرها انشاء شعبة الغوص والانشطة البحرية بجنوب سيناء.