استرداد 11 ألف متر مربع و 62 فدان خلال اليوم الأول من الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

كتب عوض الله الصعيدي

صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ان الوحدات المحلية بالمحافظة بدأت اليوم في تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا وأسفرت الحملات عن إزالة 89 حالة تعدي بالبناء والزراعة على أملاك الدولة بمساحة 11 ألف متر مربع و62 فدان بكافة مراكز ومدن المحافظة . وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة ان حملات الإزالة مستمرة أيضا في إزالة التعديات بالبناء على الرقعة الزراعية ومخالفات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، حيث نجحت الحملات اليوم في إزالة 16 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 8 قراريط و21 سهم ، بالإضافة إلى إزالة 7 حالات مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بمساحة 484 متر مربع . وأكد محافظ قنا علي استمرار أعمال ازالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين ، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي .