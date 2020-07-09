نيابة الاسكندرية تواصل التحقيق فى حادث وفاة سيدة فى حريق ومنع الطائرات الورقية على الكورنيش

كتب احمد سلامة

أمرت نيابة كرموز بالإسكندرية بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بعقار تسبب في وفاة مسنة، وسرعة طلبا تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها. كان مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق بالعقار الكائن 67 شارع عبدالحليم الشريف بغيط العنب مما تسبب في وفاة مسنة وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من دور أرضي سكني ودورين علويين وجزء بالسطح، وقد تسبب الحريق في وفاة سيدة مسنة تبلغ من العمر 80 سنة، تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات. كما واصلت اجهزة حى وسط الإسكندرية حملاتها على المطاعم والكافيهات وتم غلق 14 مطعما ومحل ومنشأة تجارية، وذلك خلال حملة مكبرة وأشار حى وسط فى بيان له، أنه تم شن حملة مسائية مكبرة بمشاركة كافة الجهات المعنية، وإستهدفت الحملة المرور المفاجىء والتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بالمنشات بشارع بورسعيد؛ بالإضافة إلى متابعة التزام هذه المنشآت بالقوانين المنظمة لعملها؛ من حيث التراخيص، الاشترطات الصحية والبيئية؛ اشترطات الامن والسلامة ؛وصلاحية الاطعمة والمنتجات الغذائية التي تقدم للجمهور . وأسفرت الحملة عن غلق عدد 7 مطاعم ومحلات ؛بمعرفة إدارة رخص المحلات بالحي، و2 منشاة بسبب عدم نقل الترخيص، و5 منشآت إدارة بدون ترخيص، كما تم تحرير عدد 7 محاضر جنح صحية وهى 4 محاضر عدم توافر الاشتراطات الصحية؛ 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، محضر إعدام أغذية غير صالحة، بمعرفة مراقبة الاغذية بمديرية الشئون الصحية. وتم تحرير عدد 10 محاضر مخالفات أمن صناعي، لعدم تأمين بيئة العمل ضد مخاطر الحريق ،بمعرفة مكتب الأمن الصناعي وسط، تحرير عدد 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار بمعرفة إدارة تموين وسط، فيما تم ضبط عدد 13 حالة اشغال متنوع بمعرفة إدارة اشغال الطريق بالحي، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر اعلانات مخالفة . من جهة أخرى أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بحظر استخدام الطائرات الورقية بطريق الكورنيش على كافة المواطنين، وذلك للحفاظ على سلامتهم، نظرا لما تمثله من خطورة داهمة عليهم وعلى مستخدمي هذه النوعية من الألعاب، ووقوع العديد من الحوادث بسبب استخدامها. وكلف المحافظ مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والمختصين بالأحياء بتوقيع غرامة مالية لا تقل عن (300 جنية) ولا تزيد عن (1000 جنية) على المخالف أو على الولي الطبيعي له حال عدم تجاوزه الثامنة عشر عاما. كما أصدرالمحافظ ايضا ضوابط جديدة لحائزي الكلاب في الطرق والأماكن العامة، حيث يحظر على المواطنين حائزي الكلاب أيا كان صفة الحيازة السير بها في الطرق والأماكن العامة بدون تثبيت كمامات الفك الخاصة بها ومقودة بزمام بيد حائزها ومعلق برقبة الكلب الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري. وكلف المحافظ جميع الجهات المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار، وطبقا لأحكام القوانين المنظمة، ويتم تحصيل غرامة فورية تقدر بمبلغ (1000جنية) في حالة المخالفة مع إتخاذ الإجراءات الواجبة لضبط وحجز الكلاب التي تمثل خطورة على الصحة العامة وتحمل أصحابها لكافة نفقات تقديم الرعاية البيطرية خلال فترة الحجز.