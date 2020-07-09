تمهيدا لافتتاحه أمام المواطنين قريبا محافظ المنيا ونائب مساعد وزير الخارجية يتفقدان مكتب التصديقات والخدمات القنصلي

كتب اسامه سبد عبد العال

تفقد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، يرافقه حداد عبدالتواب الجوهري نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية ، مكتب التصديقات والخدمات القنصلي ، لمراجعة كافة الإجراءات ومتابعة اللمسات النهائية، تمهيدا لافتتاح وتشغيل المكتب أمام المواطنين قريبا، وذلك تسهيلًا على المواطنين في توثيق الأوراق، بدلًا من معاناة السفر إلى المحافظات المجاورة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، سلامه علي المشرف العام على مكاتب تصديقات وزارة الخارجية، محمد نجيب الشاذلي رئيس قسم التصديقات بوزارة الخارجية. وتفقد المحافظ ومرافقوه مقر المكتب الملحق، بأحد المباني المجاورة لمجلس مدينة المنيا بشارع كورنيش النيل، حيث اطمئن المحافظ على جاهزية المكتب للافتتاح، مؤكدا على تقديم كافة أوجه سبل الدعم والمساندة لتشغيل المكتب والذي سيخدم أهالي المحافظة . من جانبه أشاد نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بالجهد والدعم الذي قدمته محافظة المنيا لتجهيز وإعداد المكتب، حيث تعد المحافظة من أكثر المحافظات تجاوبا وانجازا للعمل مع وزارة الخارجية ، كما وفرت المحافظة كافة التجهيزات والدعم للمكتب ، لافتا أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والمحافظة قبيل الافتتاح ،وأكد أن تلك الزيارة تعد النهائية قبيل افتتاح وتشغيل المكتب ، وسيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ تدريب مكثف للعاملين بالمكتب . وأعلن نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية إن مكتب تصديقات المنيا لن يكون مكتباً للتصديق والتوثيق فقط بل سيقدم كافة الخدمات القنصلية، وسيكون حلقة وصل بين المحافظة ووزارة الخارجية.