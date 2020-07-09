اختيار 12حكم دولى مصرى لكرة الهدف لبرالمبية المكفوفين

كتب عادل شحتينو

اصدر الاتحاد الدولى لكرة الهدف قائمة باسماء الحكام الدوليين لكرة الهدف وجاء بالقائمة 12 حكم مصري من بينهم 4حكام من المنوفية وهم م.د محمد عبد المجيد نبوى ابو دنيا ا.د حمدى السيد وتوت ا.د نهى محمود الصواف كابتن معتز الكاشف اضافة ل ياسر الجندي وعمرو درويش احمد عمرو درويش و هاني الطيب و هبه مسعد ومنى وائل و احمد العسكري وابراهيم خفاجي وقد تم اختيار هؤلاء الحكام بعد اجتيازهم دورة تحكيم دولية يذكر أن كرة الهدف هى رياضة بارالمبية للمكفوفين وتشارك مصر بمنتخب ببطولات عالمية برعاية الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين EBSA