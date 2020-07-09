إزالة مبني خرساني مخالف من ” 5 ” أدوار و44حالة تعدى ضمن الموجة الـ 16 بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

شهد اليوم محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة وهناء عقيلة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم و صفوت معوض رئيس حي شرق وعدد من القيادات الأمنية إزالة مبني خرساني مكون من 5 أدوار مقام علي مساحة 254م2 بشارع مصطفي كامل البحري بميت خاقان التابع لحي شرق شبين الكوم وذلك لمخالفة المبني للرسومات الهندسية والتعدي علي خط التنظيم . ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة، مؤكدا على إستمرار تنفيذ الموجة (16) على مستوى المحافظة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها. من الجدير بالذكر أنه تم إزالة 44 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة أمس خلال بدء اعمال الموجة ال16 ، حيث تم تنفيذ 33 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 23 فدان و 16 قيراط كما تم تنفيذ 11 حالة تعدي بمساحة 4522 م2 علي أراضي أملاك الدولة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة. تأتى هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار إزالة التعديات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ضمن الموجة الـ(16) والتي انطلقت أمس لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذا المباني المخالفة ،