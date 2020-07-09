انطلاق الموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة بكفر الشيخ

كتب منتصر النجار

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وردع كل من تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ حصاد اليوم الأول بالموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة كفرالشيخ موجهاً بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضى الزراعية قال محافظ كفرالشيخ انه تم تنفيذ 11 قرار بمركز ومدينة كفرالشيخ حيث تم إزالة 7 حالات تعدي على أملاك الدولة، و 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية إصلاح زراعى بقرى محلة موسى و النطاف وروينه و سيدي نصر وأشار محافظ كفرالشيخ إن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها والحالات التي لم تستكمل باقى الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين مؤكدًا على المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع