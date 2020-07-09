منظمة الوحدة العربية ترحب بإقرار البرلمان العربي للمنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي

رحبت منظمة الوحدة العربية في بيان لها بإقرار البرلمان العربي للمنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي وجاء نص البيان كالتالي :

إن منظمة الوحدة العربية لا تدخر الجهد في دعم وتأييد كل عمل أو إجراء او تحرك ايجابي ذو صلة بدعم التكامل العربي، وعلى كافة المجالات، وبخاصة الإقتصادي منها.

و تابعت المنظمة بكل تقدير وترحاب إقرار البرلمان العربي للمنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي والتي تضمنت عدة مشروعات قوانين عربية ورؤى إقتصادية تمثلت في قانون استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية, وقانونا لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي, وثالثاً لتنظيم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي في الدول العربية, وقانون بشأن المواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي, بالإضافة لقانون للنقل في العالم العربي، ورأت المنظمة أن هذه القوانين التي أقرها أعضاء البرلمان العربي الأفاضل الممثلين لشعوب أمتنا العربية إنما جاءت في سياق تفعيل السوق العربية المشتركة، هذا الحلم الذي لطالما انتظر تحقيقه شعوب أمتنا العربية المجيدة .

ووجدت منظمة الوحدة العربية أن هذه المشروعات للقوانين إننا تأتي في مرحلة هامة من تراجع ملحوظ في حجم التبادل التجاري البيني العربي , ومستوى التعاون الإقتصادي بين الدول العربية في وقت أصبحت التوجه فيه في إتجاه التكتلات والتجمعات الإقتصادية الهامة.

وإننا في منظمة الوحدة العربية , وعملاً بما نؤمن به ونأمل ونتطلع إليه فإننا نطالب الدول العربية المختلفة , حكومات, وقوى شعبية ومنظمات مجتمع مدني بالعمل وبقوة من أجل دعم مزيداً من إجراءات التكامل العربي و التي من شأنها أن تحقق الوحدة العربية، وليكن ذلك إدراكاً من الجميع أن مثل هذه التحركات تعد السبيل الأكثر تأثيراً في بناء مستقبل أكثر إشراقا للأمة العربية.