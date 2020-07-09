وزيرة الثقافة تتابع عودة الجمهور لفعاليات المجلس الأعلى للثقافة
وزيرة الثقافة تتابع عودة الجمهور لفعاليات المجلس الأعلى للثقافة في أولى الندوات التي تعقد بمقر المجلس خلال أزمة جائحة كورونا واستهل المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور/ هشام عزمي؛ أولى الندوات التي يسمح للجمهور بحضورها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بندوة: “التنمر .. هل أصبح ظاهرة اجتماعية” بدأت الندوة في تمام السادسة من مساء الخميس 9 يوليو 2020 ؛ بمشاركة: – أ.د/ أحمد مجدي حجازي- استاذ علم الاجتماع السياسي وعضو المجلس الأعلى للثقافة: متحدثا حول: (حين يتحول التنمر الي ثقافة تتلاعب باخلاقيات البشر) -أ.د/منى الحديدي -أستاذ علم الاجتماع وعضو لجنة الشباب بالمجلس؛ وتتحدث حول( الفهم السيسيولجي للتنمر) – أ.د/ أيمن عامر – أستاذ علم النفس وعضو لجنة علم النفس والتربية بالمجلس، ويتحدث (حول التنمر من منظور نفسي) – أ.د/ نهلة إمام:أستاذة العادات الشعبية بأكاديمية الفنون؛ وعضو لجنة التراث الثقافي بالمجلس: وتتحدث حول (الثقافة الشعبية والتنمر) وقد تم تطبيق الإجراءات الاحترازية في التعامل مع الوقاية من فيروس كورونا؛ حيث حدد المجلس عدد الحضور ب 20 فقط؛ على أن تقوم وحدة #أمانة_المؤتمرات بالمجلس بإعادة بث تسجيل الندوة خلال 48 ساعة من انعقادها على صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب.