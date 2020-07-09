وزيرة الثقافة تتابع عودة الجمهور لفعاليات المجلس الأعلى للثقافة في أولى الندوات التي تعقد بمقر المجلس خلال أزمة جائحة كورونا واستهل المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور/ هشام عزمي؛ أولى الندوات التي يسمح للجمهور بحضورها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بندوة: “التنمر .. هل أصبح ظاهرة اجتماعية” بدأت الندوة في تمام السادسة من مساء الخميس 9 يوليو 2020 ؛ بمشاركة: – أ.د/ أحمد مجدي حجازي- استاذ علم الاجتماع السياسي وعضو المجلس الأعلى للثقافة: متحدثا حول: (حين يتحول التنمر الي ثقافة تتلاعب باخلاقيات البشر) -أ.د/منى الحديدي -أستاذ علم الاجتماع وعضو لجنة الشباب بالمجلس؛ وتتحدث حول( الفهم السيسيولجي للتنمر) – أ.د/ أيمن عامر – أستاذ علم النفس وعضو لجنة علم النفس والتربية بالمجلس، ويتحدث (حول التنمر من منظور نفسي) – أ.د/ نهلة إمام:أستاذة العادات الشعبية بأكاديمية الفنون؛ وعضو لجنة التراث الثقافي بالمجلس: وتتحدث حول (الثقافة الشعبية والتنمر) وقد تم تطبيق الإجراءات الاحترازية في التعامل مع الوقاية من فيروس كورونا؛ حيث حدد المجلس عدد الحضور ب 20 فقط؛ على أن تقوم وحدة #أمانة_المؤتمرات بالمجلس بإعادة بث تسجيل الندوة خلال 48 ساعة من انعقادها على صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب.