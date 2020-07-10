محمود دوير يكتب:هذا التحرش ..وسنينه .

*بقلم محمود دوير:

سيطر الحديث عن التحرش على الشارع المصرى وكشف عن حجم الأزمة التى يعانى منها المجتمع ….

أزمة لم نعرفها سوى فى مراحل الضعف والوهن المجتمعى … والمؤكد أن الشعوب تعانى من هزات قيميه وفكرية عنيفة فى فترات ما بعد الحروب أو الحداث السياسية الكبرى أو عقب التغيرات الإجتماعية الحادة.

تلك الفترة – ربما – تشبه ما تعيشها مصر منذ سنوات …

وفى ظل هذه المتغيرات كان من الطبيعى أن يبرز دور أكبر للمصلحين والفلاسفة ورجال الفكر ورجال الدين لكى يقدموا للمجتمع حلولا قابلة للتنفيذ و رؤى جذرية للقضايا الخلافيه التى تنشأ وتنمو فى الأوضاع المجتمعية هذه .

والآن تحتل قضية التحرش بكل ما تحمل من معانى مؤلمة ومقززة وشديدة التخلف ويروى لنا من سبقونا أن مصر لم تعرف تلك الظاهرة بهذا الشكل المريع كما تشهده الآن و خاصة فى العقود الأربع الأخيرة تقريبا رغم أن المجتمع كان أكثر انفتاحا والمراة أكثر تحررا فى حين يشهد المجتمع الآن مرارة تلك الظاهرة والمراة أكثر – حشمة – وفقا لأصحاب هذا المصطلح – ولم يفرق المتحرش بين المرأة وفقا لملبسها

والتحرش فى القانون المصرى هو ” أي صيغة من الكلمات غير مرغوب بها أو الأفعال ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح , أو التهديد , أو عدم الأمان , أو الخوف , أو عدم الاحترام , أو الترويع , أو الإهانة , أو الإساءة , أو الترهيب ,أو الانتهاك لحرمة الجسد ويمكن للتحرّش الجنسي أن يأخذ أشكالًا مختلفة وقد يتضمن شكلًا واحدًا أو أكثر في وقت واحد ”

وحول حجم تلك الكارثة فى المجتمع المصرى تكشف دراسة أجرتها خريطة التحرش في 2014 أن 95.3 % من النساء المشاركات في البحث تعرضن للتحرش في القاهرة الكبري. أما علي مستوي البلاد ففي دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للمرأة كشفت أن ما نسبته 99.3% من النساء المصريات اللواتي تم استجوابهن تعرّضن للتحرّش الجنسي وأن نسبة 49.2% تعرضن له بشكل يومي في حياتهم اليومية

في تحقيق أجرته مؤسسة “تومسون رويترز” عام 2020 شارك فيه خبراء بشأن إجراءات حماية النساء من العنف الجنسي والعادات الثقافية والاجتماعية المضرة، وبشأن حقوقهن في العلاج واستقلالهن المادي، احتلت القاهرة إحدى المراتب الأولى عالميًا في معدلات التحرش والخطورة على النساء، وذلك من بين قائمة شملت 19 مدينة كبيرة (10 ملايين نسمة على الأقل).

ولا توجد ظاهرة بلا أسباب ولا توجد جريمة بلا دوافع …

فى نظرى أن الأسباب التى حولت المرأة المصرية إلى فريسه دائمة فى نظر المتحرش هى تلك العوامل الإقتصادية والإجتماعية التى شهدتها مصر منذ منتصف السبعينيات وتستمر حتى الآن والتى صنعت سياق ثقافى وأخلاقى يتناسب معها والتى سعت بكل قوة نحو تسليع المراة واعتبارها وسيلة للترويج أو هى ذاتها سلعة فى حد ذاتها .

هذا التسليع الذى يبدو واضحا عبر عدد من وسائل الأعلام أو الفنون الرخيصه ومؤخرا يتجلى فى تنامى ظاهرة “التيك توك ” ولها حديث منفصل

وقد تزامن مع هذا المنهج الإجتماعى حالة أفقار جمعى للمجتمع لحساب قلة قليلة من الشعب كون ثروات هائلة وسريعة وبدون جهد حقيقى يتناسب مع تلك الثروة

بالإضافة إلى ذلك فإن الغياب الكبير للمؤسسات التربيه مثل التعليم والثقافة والإعلام والمؤسسات الدينيه لصالح “تعليم خاص ” و”ثقافة التيك اواى والفيشار ” وشيوخ النفط ” وجماعات “الإسلام السياسى ” كل هذا صنع فراغا قيميا خطيرا فى الروح المصرية الشابه

ومن المؤكد أن النظرة الدونيه للمراة التى تبناها كل من “الأثرياء الجدد ” و ” والداعاة الجدد “و “شيوخ الكبت ” قد صنعت مبررات لإمتهان المرأة والتعامل معها بإعتبارها وعاء للجنس وكائن للمتعه ولتفريغ رغبات الرجل فقط ..

ومهما قيل عن تحسن واضح فى مكانة المرأة فى سوق العمل وترقى وضعها المهنى وحصولها على الكثير من حقوقها القانونية والسياسية مهما قيل عن ذلك ..

فإن الأزمة ثقافيه بالأساس لها عوامل إجتماعية وإقتصاديه وتكمن فى النظرة الجمعيه للنساء سواء من الرجل أو من قطاع واسع من النساء لأنفسهن للأسف

إن انتشار ظاهرة مشينة كالتحرش تمثل وصمة عار على جبين المجتمع ستظل تطاردنا جميعا بعارها وعلينا أن نخجل من أنفسنا طالما بقيت هذه الظاهرة ونعجز عن مواجهتها والتخلص منها