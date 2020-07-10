” عبدالعاطى” يتابع حملة الازالات على نهر النيل والمجاري المائية و (دمياط) الأعلى خلال الأسبوع بواقع (149) إزلة

تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (273,231) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة (572) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال هذا الأسبوع من شهر يوليو الجاري ، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ 196) إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (127) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (249) إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ عدد ( 196) إزالة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو ٢٠٢٠ شملت إزالة (١٠) إزالات بمحافظة القاهرة و(٥٢)إزالة بمحافظة دمياط و(٣٥)إزالة بمحافظة قنا و(٢٩)إزالة بمحافظة سوهاج و(١٧)إزالة بمحافظة المنوفية و(١٥)إزالة بمحافظة البحيرة و(١)إزالة بمحافظة كفر الشيخ وعدد (٤)إزالات بمحافظة الدقهلية و(٨)إزالات بمحافظة الغربية و(٤) إزالات بمحافظة الجيزة و(١) إزالة بمحافظة بني سويف و(١٢) إزالة بمحافظة أسيوط و (٤) إزالات بمحافظة الأقصر و(٤) بمحافظة أسوان ليصبح إجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (54437) إزالة.

ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (١٢٧) مخالفة خلال الأسبوع الاول من شهر يوليو شملت تنفيذ (١٧) إزالة بمحافظة المنوفية ، و(١٠) إزالات بمحافظة بني سويف، وكذلك (٥٥) إزالة بمحافظة الجيزة إلى جانب (٢٩) إزاله بمحافظة اسيوط علاوة على (٣) إزالات بمحافظة الشرقية ، و (٣) إزالات بمحافظه الدقهليه و (١٠)ازالات بمحافظه دمياط ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (١٤١٧١٢) إزالة.

وفي سياق متصل أفاد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال هذا الاسبوع من شهر يوليو 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت ( 249 ) إزالة موزعة على ( 6 ) محافظات ، وقد تضمنت تنفيذ (228) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية بواقع( 89 ) إزالة – الدقهلية 48 إزالة – دمياط 87 إزالة- القليوبية 4 إزالات وتنفيذ (7) إزالات بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية12 إزالة ، بالإضافة لتنفيذ (14) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط 17 إزالة) .. هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه ( 77082) إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.