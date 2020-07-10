تعليم المنوفية : اصابتان بكرونا و8مخالطين فقط بادارة شبين الكوم التعليمية

كتب عادل شحتينو

أصدرت مديرية التعليم بالمنوفية بيانا ردا على ماتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك حول إصابة عدد ٤٠ من العاملين بديوان إدارة شبين الكوم التعليمية بفيروس كورونا المستجد ، أكد البيان انه استجلاء للحقيقة وترسيخا لمبدأ الشفافية نوضح الآتي : ١- عدد من تأكد إصابتهم فعليا بالفيروس إثنان فقط هما السيدة مدير عام الإدارة وأحد السادة العاملين بمكتبها فقط . ٢- عدد الحالات المخالطة لهما ثمانية حالات فقط من العاملين بديوان الإدارة وتم منحهم أجازة استثنائية بقرار معالي دولة رئيس الوزراء. ٣- يتم تعقيم ديوان الإدارة بالكامل يوميا قبل دخول العاملين مكاتبهم وبعد انصرافهم متبعين كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامتهم. ٤- تم تخفيض اعداد العاملين بديوان الإدارة بتقسيمهم بالتناوب منعا للتجمعات كإجراء احترازي. ٥- تتابع المديرية عن كثب عمليات تعقيم وتطهير ديوان الإدارة وسيقوم فريق من أمن ديوان المديرية بتطهير وتعقيم ديوان الإدارة ومتابعة اتباع الاجراءات الاحترازية بالمكاتب والحمامات وارتداء جميع العاملين والمترددين الكمامات الطبية. ونحن في هذه الظروف الحرجة التي تتزامن مع عقد امتحانات الدور الاول للثانوية العامة والدبلومات الفنية نهيب بالسادة المهتمين بالعملية التعليمية بتحري الدقة فيما ينشر.