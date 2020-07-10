القبض على نصاب فى الاسكندرية استولى على 6 ملايين جنيه من أشخاص والتحفظ على طائرات ورقية واغلاق مقاهى

كتب احمد سلامة

واصلت الأجهزة التنفيذية فى أحياء الإسكندرية حملاتها على المقاهي والمطاعم والكافيهات والمحلات للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد. ففى حي وسط قامت الحملة بتمشيط شوارع سعد زغلول، وصفية زغلول، والسلطان حسين، والفلكي، والشهداء، وخلف سينما رويال. واسفرت عن غلق عدد ٥ مقاهي، ومحل كمبيوتر “سايبر” معرفة إدارة رخص المحلات بالحي، بسبب عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء وعدم وجود تراخيص. كما تم ضبط عدد ٢٦ حالة اشغال متنوع بمعرفة إدارة اشغال الطريق بالحي. وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وفي حي العامرية ثان تم شن حملات بالمرور في منطقة الكينج قبلي وبحري طريق الكافوري حيث تم عمل محاضر وغلق عدد 3 فلل بها قاعات افراح، وغلق مطعم سوق السمك، وغلق معرض سيارات. وتم التنبيه على باقي المقاهي بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات سواء من الرواد او العاملين داخل المقاهي والمطاعم، فضلا عن التأكد من توافر كافة أدوات التعقيم والمنظفات، وعدم استخدام الألعاب أو الشيش والالتزام بالمواعيد. كما تم عمل حملات مكثفة على الشواطئ لمتابعة قرار حظر الطائرات الورقية على الشواطئ، وحظر سير الكلاب على الطرق العامة دون وجود كمامات الفك ومقادة بزمام بيد حائزها ومعلق برقبة الكلب الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري. في حي ثان المنتزة تم التحفظ على عدد 26 طائرة ورقية وتم اتلافها، كما تم بالتحفظ على ١٦ طائرة ورقية بحي أول المنتزة. وقد تم التحفظ على بطاقة خاصة بمالك أحد الكلاب لحين دفع الغرامة المقررة في نطاق حي وسط. وأسفرت الحملات عن التحفظ عن خمس طائرات ورقية بشاطئ الهانوفيل بالعجمي، و7 طائرات ورقية من حي الجمرك، و11 طائرة ورقية من حي شرق، و12 طائرة ورقية بحي وسط. كما تم التحفظ على 22 طائرة ورقية عن طريق الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وإتلافها، وتم التحفظ على ٥ بطاقات شخصية لاستدعاء اصحابها لدفع الغرامة المقررة. من جهة اخرى تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على 6 مليون جنيه بقصد توظيفها. كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قد تلقى بلاغا من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية و 3 آخرين بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة “الخضروات والفاكهة” والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها ستة مليون جنيه تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون المشار إليــه. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه المتهم المذكور.وجارى عرضه على النيابة