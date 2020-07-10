زراعة المنوفية : ضبط4100طن اسمدة مجهولة المصدر و 3 مخازن غير مرخصة لتعبئة المبيدات والمخصبات الزراعية بقويسنا

كتب عادل شحتبنو

كشف المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية عن قيام إدارة المكافحة قسم الرقابة علي المبيدات الزراعية والمخصبات بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بشن حملة تفتيشية مكبرة على محلات ومخازن بيع المبيدات الزراعية ، أسفرت عن ضبط 3 مخازن غير مرخصة لتعبئة المبيدات بمركز ومدينة قويسنا وتم ضبط ما يقرب من (4100) طن من الأسمدة والمخصبات مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات وأدوات التعبئة المستخدمة . كما تمكنت الحملة من ضبط ما يقرب من (100) كجم من المبيدات المحظورة والممنوع تداولها بالأسواق وذلك بأحد المحلات الغير مرخصة بقويسنا ، هذا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لأعمال شئونها. وفى سياق متصل أوضح وكيل وزارة الزراعة بأنه تم مناقشة آلية تنفيذ خطة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بشأن زراعة 400 ألف فدان قمح لموسم 2020/2021 تسوية بالليزر وتسطيب بالسطارة ، مشيراً إلى أن نصيب المحافظة بلغ 35 ألف فدان مؤكداً أنه من النتائج المتوقعة من تنفيذ هذه الخطة ترشيد إستهلاك المياة فى الأنشطة الزراعية وتوفير مهد مناسب للإنبات للوصول إلى الكثافة النباتية وكذا الحصول على أعلى إنتاجية للفدان من محصول القمح بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة.