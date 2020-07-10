الزراعة : ضبط 17 ختم اللحوم البلدية المزورة على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2020

فى إطار سياسة وزارة الزراعة وبناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعدم التهاون فيما يخص صحة وسلامة المواطن المصرى،أكد د عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠ قامت الادارة المركزية للمجازر وادارات التفتيش على اللحوم بالمحافظات المختلفة بتوجيه عدة ضربات لكبار مافيا الذبح خارج المجازر بالجمهورية وختمها بالاختام المزورة..حيث تم ضبط عدد 17 ختم مزور اللحوم البلدية على مستوى الجمهورية خلال هذه الفترة كالتالى

عدد ٦ أختام بمركز منوف محافظة المنوفية

عدد ٣ أختام بمحافظة القاهرة ( السيدة زينب المقطم حلوان )

عدد ٣ أختام بمحافظة الاسكندرية

عدد ٢ ختم بمركز زفتى محافظة الغربية

عدد ٢ ختم بمحافظة البحيرة

عدد ١ ختم بمحافظة كفر الشيخ

ومن ناحيته د ايمن عادل مدير عام التفتيش على اللحوم بهيئة الخدمات البيطرية اكد بأنه قد تم ايضا ضبط عبوات المادة الملونة المستخدمة فى ختم اللحوم

وبأن هذه الاختام المزورة تستخدم لختم اللحوم المريضة المذبوحة خارج المجازر