مركز بحوث المستقبل- أفريقيا 2063 : آفاق التكامل والتنمية” يناقش “تداعيات سد النهضة الاثيوبى على الأمن المائى المصرى” بـ” بنات عين شمس” اليوم

تعقد كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس مؤتمرها الإلكترونى الرابع لقطاع الدراسات العليا والبحوث، ” اليوم” فى تمام الساعة الثانية وعلى مدار ٥٠ دقيقة كاملة ، تحت عنوان ” مؤتمر بحوث المستقبل وأجندة أفريقيا 2063 : آفاق التكامل والتنمية”، حيث تدور الجلسة” قضايا أفريقية من 2 -3 م” حول موضوع “تداعيات سد النهضة الاثيوبى على الأمن المائى المصرى” بالمشاركة مع مجموعة من اساتذة جامعة القاهرة دكتور السيد فليفل، عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية الأسبق وعضو مجلس النواب، وكتورمحمد سلمان طايع ،أستاذ العلوم السياسية ووكيل كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، ودكتورة سالى فريد، أستاذ الاقتصاد الأفريقى المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، ودكتورة فيروز حسن مقرر الجلسة، ودكتور محمد السبعاوى جامعة المنيا ودكتور محمد الخرامى جامعة الفيوم