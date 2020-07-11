البرلمان يسأل الحكومة

تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم؛ بشأن حل أزمة الكثافات الطلابية فى المدارس، وآليات كيفية تطبيق مقترح الحضور بالتناوب فى العام الدراسي الجديد المقترح تطبيقها فى حال استمرار أزمة فيروس كورونا.

وطالب العقاد، التربية والتعليم بكشف الآليات التى من خلالها سيتم حضور التلاميذ بالتناوب، وماذا عن مراحل التعليم بالروضة وتلك التى لا يوجد لها منصات كيف سيتم تطبيق نظام التعليم عن بُعد، وكيف سيتم استخدام الوسائل الحديثة فى المنظومة التعليمية، وفى نفس الوقت مطلوب خطة عاجلة لضمان تأسيس التلاميذ فى هذه المرحلة، مؤكدا أن الكثافة الطلابية وعجز المعلمين، وكيفية إلزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الوقائية ستظل هذه الملفات هى الأخطر فى المنظومة التعليمية وضرورة إيجاد إجابة لها قبل اتخاذ أى قرار بشأن العام الدراسى الجديد.

تنظم عمل الأمراض المزمنة

طالب النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة بالتوافق مع أصحاب الأعمال لإصدار تعليمات تنظم عمل أصحاب الأمراض المزمنة والمرأة العاملة التي ترعى أطفال دون عمر ١٢ سنة أسوة بما تم في القطاع الحكومي.

جاء ذلك في طلب إحاطة بشأن آلية إلزام القطاع الخاص بتطبيق بعض الاحتياطات أثناء عودة العمل في إطار توجه الدولة نحو الفتح التدريجي وفي مقدمتها عودة طاقة العمل.

وأشار النائب إلى أن الحكومة قامت بوضع عدد من الضوابط تمثلت في منح إجازة استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة التي ترعى أطفال دون سن 12 سنة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء لم يصدر أي تعليمات فيما يتعلق بتلك الحالات التي تعمل بالقطاع الخاص.

وأكد أن الحفاظ على هذه الفئة يمثل أهمية كبيرة نظرا لأنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على المنظومة الصحية في حال زيادة أعداد المصابين.

فتح حركة السياحة بالأقصر

طالب النائب محمد المسعود وزير السياحة والاثار النظر فى طلب غرفة شركات السياحة بالأقصر بفتح حركة السياحة الدولية فى الأقصر خاصة فى ظل انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا أسوة بما تم فى الغردقة وشرم الشيخ ومرسى مطروح.

وقال إن غرفة شركات السياحة بالأقصر أكدت أن هناك طلبات من عدد من الأسواق السياحية فى أوروبا وآسيا طلبوا تنظيم رحلات وبأعداد جيدة فى مقدمتهم اسبانيا واليابان مشيرا الى ان ذلك أمر مهم ومبشر بالنسبة للحركة السياحية بمحافظة الاقصر ويتطلب من وزارة السياحة الإسراع فى قرار فتح السياحة الدولية خاصة أن الأقصر لا تعتمد على السياحة الداخلية مثلما هو الحال فى المقاصد الأخرى الساحلية.

وأكد النائب أن غرفة شركات السياحة بالأقصر طالبت بعدم الانتظار حتى نهاية سبتمبر للإعلان لأن التأخير يعنى أن الرحلات السياحية ستبدأ تتدفق فى يناير وبالتالى يكون الموسم الشتوى والكريسماس أهم مواسم الأقصر وأسوان قد انتهى مشيرا إلى أن الأقصر تعانى بشدة من توقف الحركة السياحية حيث إن 70% من أهل المحافظة يعملون بالأنشطة السياحية المختلفة

لذلك يجب أن تعود الأقصر لخارطة السياحة الدولية بعد تقييم الوضع الصحى والالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ميزانيات البحث والإرشاد الزراعي

تقدم النائب خالد مشهور، بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة حول أهمية زيادة فاعلية مؤسسات البحث والإرشاد الزراعي في دعم جهود التنمية الزراعية، موضحا أن بنود استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للتنمية الزراعية المستدامة 2030، تشير إلى أن موازنة مؤسسات البحث والإرشاد الزراعي تكاد لا تتعدى حاجز 0.01% من الدخل الزراعي القومي.

وأضاف أن موازنات بهذا الحجم، لا مجال لمقارنات بما يتاح لتلك المؤسسات في الدول المتقدمة، بل وفي العديد من الدول النامية، والتي تصل فيها موازنة تلك المؤسسات إلى ما يعادل نحو 2.5% إلى 3% من الدخل الزراعي سنويا.

وأكد ضرورة التركيز على الانفتاح على العلوم المتقدمة، مثل علوم النانو تكنولوجي واستخدامها كطرق مبتكرة في مجال مكافحة الأمراض النباتية،كذلك الاشتراك والتعاون في برامج الإرشاد والتدريب والربط بين البرامج البحثية ونقل التكنولوجيا الحديثة من خلال تنفيذ أيام حقل على أرض الواقع مع نقل خلاصة البحوث التطبيقية للفلاح المصري مباشرة.

وطالب بضرورة وضع سياسة لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، لضعف أداء جهاز الإرشاد الزراعي، مع محدودية إمكاناته والتآكل المستمر لجهازه الوظيفي، فضلا عن ضعف الثقة بين المرشدين الزراعيين والمنتجين الزراعيين، خاصة العاملين في مجالات إنتاجية أكثر تخصصا وتطورا، بالتوازي مع ضعف العلاقة التبادلية بين جهاز البحث والإرشاد الزراعي وندرة قيام الباحثين الزراعيين وأساتذة الجامعات بأدوار إرشادية مباشرة أو غير مباشرة من خلال جهاز الإرشاد الزراعي، إلى جانب التدني الواضح في مستويات دخول المرشدين الزراعيين بالقدر الذي يضعف من قيامهم بوظائفهم الإرشادية، مما يصرف جهودهم إلى مجالات أخرى لتحسين مستوياتهم المعيشية.

إنشاء مدرسة للتعليم الزراعي

تقدم النائب رضا البلتاجي، باقتراح برغبة موجه لرئيس الوزراء، بشأن تخصيص قطعة أرض على كورنيش المعصرة لإنشاء مدرسة للتعليم الفني الزراعي.

واقترح بتخصيص قطعة أرض مساحتها 20000م جنوب الترسانة البحرية على كورنيش المعصرة، أو أى مكان آخر لإنشاء مدرسة ثانوية زراعية تلبية لاحتياجات وزارة التربية والتعليم، حيث لا يوجد مدرسة من هذا النوع في محافظة القاهرة بأكملها،وذلك في ظل توجه الدولة نحو استصلاح 4 ملايين فدان، ونهضة زراعية يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعويض أكثر من مليون فدان تم تبويرها في السنوات العشر الماضية مع الزيادة السكانية الرهيبة التى تنذر بكارثة ان لم نواجهها بالعلم والعمل.