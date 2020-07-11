الإسكندرية..7 وفيات و12مصابًا في يومين.. ضحايا الإهمال فى المستشفيات الخاصة

كتب: احمد سلامة

سادت حالة من الاستياء والسخط الشديدين بين المواطنين فى الإسكندرية بعد حدوث كارثتين خلال الأسبوع الماضى فى اثنين من المستشفيات الخاصة نتجت عن حرائق أودت بحياة 7 من المصابين بفيروس كورونا وإصابة 12 آخرين بينهم أطفال مبتسرين.

وكان المشهد مؤلما أمام مستشفى البدراوى الخاصة التى اندلع فيها حريق امتد إلى غرف “العزل” لمرضى فيروس كورونا الذين لم ترحمهم معاناتهم مع المرض اللعين لينهى دخان الحريق حياتهم بشكل مأساوى .

ويقول شقيق، أحد الضحايا انه فور اكتشافهم إصابة شقيقه بالمرض اللعين طاف جميع مستشفيات العزل الحكومية بسيارة إسعاف لإنقاذه دون جدوى ولم تشفع دموع وتوسلات الأسرة داخل تلك المستشفيات لاحتجازه بدعوى عدم وجود مكان أو سرير خارج العناية لإنقاذه واضطر فى النهاية لدفع 20ألف جنيه هى ما تبقى من مبالغ مع الأسرة كمقدم تأمين لإدخاله العناية المركزة منذ يومين فقط إلى أن فوجئنا بالكارثة ووفاته بسبب الحريق.

واتهم إدارة المستشفى بالإهمال والتسبب فى وفاة جميع الضحايا وإصابة عدد آخر.

وتقول شقيقة احد الضحايا، إن الأسرة قد دفعت حتى يوم الحريق 80 ألف جنيه تكاليف الإقامة والعلاج كما طالب المستشفى بمبلغ 20ألف جنيه أخرى لاستكمال العلاج وكانت الكارثة الثانية الحريق الهائل الذي اندلع بمستشفى أجيال الخاص للولادة بمنطقة رشدي حيث اندلع حريق بالطابق الأول “حضّانة الأطفال المبتسرين” .

ودفعت محافظة الإسكندرية بسيارة مجهزة كـ”حضّانة أطفال” حرصًا على سلامة الأطفال حديثي الولادة الموجودين بالطابق الذي اندلع به الحريق.

وتم إخلاء المستشفى بشكل كامل، وإنقاذ ٤ أطفال من داخل الحضانات، وتوزيعهم على عدد من المستشفيات لتلقيهم الرعاية اللازمة.

وكلف المحافظ كل الجهات المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، ونقل المرضى للمستشفيات الأخرى بواسطة سيارات الإسعاف لتلقيهم العلاج اللازم.

من جهة أخرى كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بجثث ضحايا حريق مستشفى «البدراوي» في الإسكندرية، عن أنّ حالات الوفاة نتجت بسبب «إسفكسيا الخنق» الناتجة عن تزايد الدخان الكثيف المنبعث من الحريق.

وأكد تقرير الحماية المدنية، الذي تمَّ إرفاقه بملف التحقيقات أنَّ نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي بوحدة تكييف غرفة العناية المركزة ما أدى إلى تزايد النيران بسبب غازات التكييف التي ساعدت على اشتعال وانتشار النيران وصعب السيطرة عليها بمعرفة العاملين بالمستشفى.

واستمعت نيابة المنتزة أول في الإسكندرية، تحت إشراف المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزة، إلى أهلية المتوفين السبعة، والذين اتهموا إدارة المستشفى في التحقيقات بالإهمال الجسيم والتسبب في وفاة ذويهم وعدم تطبيق معايير السلامة المهنية داخل المستشفى وتأمين المرضي من أي حوادث.

ورجحت معاينة النيابة نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بجهاز التكييف، والذي تسبب في امتداد النيران واشتعالها بالمستشفى، والتي تسببت في وفاة 7 نزلاء مصابين بفيروس كورونا باختناق نتيجة تصاعد الأدخنة.”.

كما قررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية من قسمي الحريق والوقاية من مخاطره، وأحد المختصين بإدارة الأمن الصناعي، بمديرية القوى العاملة، لبيان مدى التزام المستشفى بالإجراءات المعمول بها والواجب توافرها ضمن معايير السلامة والصحة المهنية والبيئية بالمنشآت الطبية، وفي حالة عدم توافرها بيان علاقة ذلك بوقوع حادث اليوم، وعما إذا كان قد وقع أي خطأ من المستشفى أدى لاندلاع الحريق بها.