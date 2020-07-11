بداية من 12يوليو..” التضامن” تستقبل تظلمات عدم المستحقين للعلاوات الخمس

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر يوليو مضافا اليها قيمة العلاوات الخمس وأتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن موقف صاحب المعاش من العلاوات الخمس، وظهر لعدد كبير أنّهم من غير مستحقي المعاش، وأعلنت الوزارة إمكانية التظلم لبحث الملف مرة أخرى، لبيان مدى استحقاق صارف المعاش,و تبدأ الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات استقبال التظلمات للأشخاص الذين استعلموا عن مدى استحقاق العلاوات الخمس ووجدوا أنّهم غير مستحقين، بداية من بعد 12 يوليو، بعد انتهاء صرف المعاشات للمستحقين.

ويمكن لصاحب المعاش تقديم تظلم للهيئة عن طريق الصندوق التابع له أو مكتب التأمينات، لإعادة النظر في حساب العلاوات,كما خصصت الوزارة الخط الساخن للتظلمات ورسالة صوتية 16439، مع وضع بعض المعلومات الخاصة وهي:الاسم رباعى,الرقم القومى ,الرقم التأمينى ,المنطقة التابع لها ,العنوان ورقم التليفون,بيانات التظلم,وسوف تبلغ الوزارة المتظلم برقم الشكوى ويتم ارسالها الى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ,والمنطقة التأمينية التابع لها صاحب المعاش للنظر فيها.

وردا على شكاوى اصحاب المعاشات الذين لم يتمكنوا من صرف العلاوات أكدت “نيفين القباج”وزيرة التضامن أن هناك لجانا فنية تجتمع يوميا لحل مشكلات الفئات التي لم تحصل على العلاوات الخمس, وهناك تنسيق متكامل مع الهيئات العامة والقطاع الخاص والعمالة غير منتظمة لحل مشكلة العلاوات الخمس

واشارت إلى أن الوزارة تتابع أيضا بعض القطاعات الخاصة التي لم تدفع العلاوات الخاصة لموظفيها لافتة إلى أن هناك لجنة فينة تعمل على حل مشكلة القطاع الخاص وأصحاب المعاشات من الصحفيين.