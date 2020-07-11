بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية..و” إنهاء الإقامة” عقوبة المخالفين للإجراءات الاحترازية

بدأت جامعة القاهرة تسكين طلاب الفرق النهائية بالمدن الجامعية ، اليوم الاربعاء ، وذلك استعدادا لعقد امتحاناتهم بداية من 11 يوليو الجارى .

ووضعت ادارة الجامعة مجموعة من القواعد لاستقبال وتسكين الطلاب ، من بينها ان يقتصر التسكين على الطلاب المقيمين في المدن هذا العام الجامعي، كما انه يتم تسكين طالب واحد بكل غرفة لضمان اقصى درجات الاحتراز لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلاب ، كما انه لا يسمح بالتحرك داخل المدينة إلا بارتداء الكمامة ويحظر التجمعات نهائيا والالتزام بالتباعد الاجتماعي في جميع الأماكن داخل المدينة، ومن ضمن التعليمات ايضا ، عدم إلقاء أي مخلفات والاهتمام بالنظافة داخل الحجرات وفي الأماكن العامة، وعدم السماح ببقاء بقايا الوجبة الساخنة في الغرفة لليوم التالي وسيتم مراجعة الحجرات دوريا حفاظا على صحة الطلاب.

وقال د. محمود علم الدين ” المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة” انه تم تجهيز المدن الجامعية لاستقبال وتسكين طلاب الليسانس والبكالوريوس المغتربين للإقامة خلال فترة انعقاد الامتحانات، من حيث تعقيم المبانى وتوفير المطهرات ، كما انه تم تجهيز وجبات جافة وطازجة ويختار منهما الطالب حسب رغبته.

واضاف انه يتم الكشف المبدئي على الطلاب للتأكد بعدم إصابتهم بفيروس كورونا من خلال استخدام الكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة ، بالاضافة الى تخصيص غرف للعزل وعيادات طبية.

لافتا الى انه تم تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية ، موضحا ان إدارة المدن شددت على أن أي طالب سيخالف هذه الإجراءات سيتم إنهاء إقامته فورا .

واشار الى أن الطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل الدراسي نظرًا للظروف الراهنة سيتم تسكينهم في شهر سبتمبر أثناء امتحانات الدور الثاني.