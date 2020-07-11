اتحاد اليد يتراجع عن قرار إلغاء الموسم الحالي

تراجع الاتحاد المصري لكرة اليد، عن إلغاء الموسم الجاري وقرر استكمال مسابقاته بدءًا من شهر أغسطس المقبل مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية واجبة الاتباع لعودة النشاط الرياضي طبقا للكود “2” الخاص بالدليل الإرشادي لضوابط عودة النشاط بالاتحادات الرياضية الواردة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية.

وأوضح اتحاد اليد، أنه تم اتخاذ القرار في ضوء رؤية القيادة السياسية وقرارات الحكومة المصرية واجتماع اللجنة العليا للأزمات بمجلس الوزارء وإعلان وزارة الشباب والرياضة بالموافقة على عودة النشاط الرياضي لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط وتشجيعا لممارسة الرياضة لما لها من آثار إيجابية علي الصحة العامة.

وكان اتحاد اليد، قد قرر في وقتٍ سابق إلغاء مسابقات الموسم الجاري، وذلك بعد الاجتماع مع جميع أندية الدوري، والذين أبدوا رغبتهم في إنهاء المنافسات وبدء الاستعدادات للموسم الجديد عدا النادي الأهلي الذي أبدى رغبة في استكمال الموسم.

وتقرر استكمال مباريات دوري الناشئين والناشئات مواليد 2000 و2002 ودوري عموم السيدات، واستكمال مباريات الصعود والهبوط بالدوري الممتاز، ومباريات الصعود بدوري الدرجة الأولي.

وفيما يخص دوري المحترفين فسوف يتم تحديد موعد استكمال مبارياته خلال شهر سبتمبر من العام الجاري علي أن يتم الانتهاء من فترة الإعداد الأولي للاعبي المنتخب القومي الأول استعدادا لبطولة العالم يناير 2021 وقبل البدء في استكمال مسابقة المحترفين وعودة اللاعبين للمشاركة في المباريات الخاصة بانديتهم مع تأكيد الاتحاد على الالتزام بالاجراءات الطبية والاحترازية الواجب اتباعها.