ضبط احد الأشخاص ينقب عن الآثار بمنطقة بولاق

قامت الأجهزة التنفيذية بحى بولاق أبو العلا بحملة مكبرة ضمت رئيس الحي ومساعديه ومسؤلي المربعات ومديري المحلات والاشغالات والازالات ومسؤلى الغلق لإعادة الانضباط للحي ورفع الإشغالات بشوارع السبتيه وشنن وبولاق الجديد و ٢٦ يوليو ومحمد نافع من شارع المنصوري . وتمكنت الحملة أثناء المرور من إكتشاف محاولة أحد أصحاب العقارات بشارع بولاق الجديد التنقيب عن الأثار بداخل العقار وعلي الفور تم إيقاف الأعمال وإبلاغ قسم شرطة بولاق ابو العلا وتم إلقاء القبض على صاحب العقار واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .