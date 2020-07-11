ساويرس لـ”أردوغان”:”نبارك لك عداوة مسيحي العالم كله”

علق رجل الأعمال، نجيب ساويرس،على قرار تحويل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متحف آيا صوفيا إلى مسجد.وأعاد ساويرس نشر تغريدة لأردوغان على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلق عليها: “نبارك لك عداوة مسيحي العالم كله”.

ووقع الرئيس التركي مرسوما يقضي بفتح آيا صوفيا كمسجد، بعد أن أعلنت محكمة تركية أنها أبطلت مرسوما حكوميا يرجع لعام 1934، كان يقضى بتحويل مسجد آيا صوفيا آنذاك إلى متحف.ولاقى قرار الرئيس التركي هذا ردود أفعال عالمية غاضبة، حيث عبرت عدة دول عن أسفها لما حصل، رغم أنه تم تحذير تركيا مرارا وتكرارا من عواقب ذلك.