تعقيم وتطهير ديوان الادارة التعليمية بشبين الكوم بعد ظهور اصابتين بكورونا

كتب عادل شحتينو

تفقد صباح اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية ديوان الادارة التعليمية بشبين الكوم لمتابعة عمليات التعقيم والتطهير بعد التأكد من ظهور حالتين ايجابيتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد وذلك ضمن خطة متابعة دواوين الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية . وصاحب سويد في جولته فريق التعقيم والتطهير من أمن مديرية التربية والتعليم حيث تم تعقيم وتطهير جميع المكاتب الإدارية ومنافذ التعامل مع الجماهير ( شئون الطلبة والامتحانات ــ خدمات المواطنين ) تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية . وشدد سويد على إلتزام جميع العاملين والمترددين على ديوان الإدارة بارتداء الكمامة الواقية والمرور من بوابة التعقيم قبل دخول المبنى وتطبيق خطة التباعد الاجتماعي بين العاملين والمواطنين منعا لنقل العدوى .