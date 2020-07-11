 بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

انطلقت اليوم السبت، عملية تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في شهر أغسطس القادم.فتحت 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية أبوابها من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت وحتى الخامسة مساء، لاستقبال الراغبين في الترشح، سواء حزبيا أو مستقلين، وكذا القوائم المطلقة.

ومن المقرر أن تستمر عملية تقديم الطلبات حتى السبت القادم، وهو اليوم الأخير الذي من المقرر غلقه في الساعة الثانية بعد الظهر.وناشد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، في تصريحات صحفية، جميع طالبي الترشيح اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات عندما يدخلون المحاكم لتقديم أوراقهم، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا المسؤول كل من تتوافر في شروط الترشح إلى أن يسارع بتقديم طلب الترشح إلى لجان المتابعة في المحافظات، مذكرا بالشروط التي يجب على المرشح تلبيتها بموجب قانون مجلس الشيوخ، وهي: أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.كما لفت رئيس الهيئة إلى ضرورة أن يكون المرشح في سن لا يقل عن 35 عاما يوم فتح باب الترشح، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا.

وينبغي للمرشح أن يقدم إلى اللجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية المستندات المحددة قانونا والواردة بقرارات الهيئة.ومن المقرر أن تنظم الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس القادم.