المتحدث العسكري ينشر مشاهد تعرض للمرة الأولى من مناورة “حسم 2020” البحرية المصرية

نشر العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة مقطع فيديو يظهر مشاهد تعرض للمرة الأولى من مناورة “حسم 2020″، التي يجريها الجيش المصري عند الحدود الغربية.ويحمل مقطع الفيديو عنوان: “الجيش المصري يحمي ولا يهدد”.وبدا في مطلع الفيديو الرئيس ، عبد الفتاح السيسي، يتحدث مع العسكريين طالبا منهم الجهوزية لتنفيذ أي مهمة داخل الأراضي المصرية وخارجها، إذا تطلب الأمر.

وقال السيسي متحدثا للقوات أن “من يعتقد أنه بإمكانه تجاوز خط سرت الجفرة فإن ذلك خط أحمر بالنسبة لنا”.ولفت المتحدث إلى أن القوات المصرية البحرية والجوية والقوات الخاصة نفذت مناورة “حسم 2020” على الحدود البحرية في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، تخللتها تمرينات على ضربات جوية مكثفة وإنزال مظلي، وإغارة للقوات الخاصة على أهداف على الشاطئ.واختتمت المناورة بإطلاق عدد من الصواريخ من طراز “هاربون” من عدد من المدمرات والغواصات.وبحسب الفيديو، فإن هذه المناورة في الاتجاه الاستراتيجي الغربي تأتي نظرا لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة.