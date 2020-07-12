تحصيل ٣,٩ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في يونيه

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ١٥٠٨٣ شهادة جمركية وارد نهائى، خلال شهر يونيه الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: “اللحوم، القمح، الذرة، الكيماويات، السكر، السيارات، وقطع الغيار”.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت ٦١٤ مليونًا و٥٤٥ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات ٣ مليارات و٢٨٤ مليونًا و٣٣٠ ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول ٣٩٢٥ بيانًا جمركيًا لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: “الأسمدة، الرخام، الفوسفات، السيراميك، السكر، الملابس”، بقيمة بلغت ٣ مليارات و٨٨٦ مليونًا و٥٢٣ ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها ٢١٤ ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر يونيه الماضي، بلغت نحو ٣ مليارات و٩٠٢ مليون، و٣٩٣ ألف جنيه.